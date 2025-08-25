[LIVE] Ripple Prognose: 5-Dollar-Rallye nach Mini-Crash? Krypto News und Insights zum Top-Altcoin XRP im Live-Ticker

Es ist wieder so weit: Der XRP Kurs befindet sich im Aufwind. Aktuell notiert der Ripple Coin wieder bei 2,96 US-Dollar, und damit nur knapp unterhalb der 3-Dollar-Marke, die als psychologisch wichtig gilt. Zum Vergleich: noch am Freitag konnten Anleger für 2,81 US-Dollar Ripple kaufen. Doch wohin geht die Reise jetzt? Wie hoch kann der Altcoin steigen? Sollte man aktuell die Kryptowährung kaufen, oder nicht?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker schauen wir, wie namhafte Analysten und Marktbeobachter die aktuelle Entwicklung rund um XRP einschätzen.

Die Grafik zeigt den XRP Kurs im 12-Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Trotz kurzem XRP-Crash: Langfristig bleiben viele bei bullisher Ripple Prognose

Auch wenn aktuell einige Anleger verunsichert zu sein scheinen, gibt es auch viele Stimmen, die betonen, dass die Chancen nach wie vor deutlich überwiegen. Auf einige dieser aktuellen XRP Prognosen gehen wir in diesem Beitrag ein. Außerdem werfen wir einen Blick auf andere Trend-Altcoins, die gerade besonders beliebt sind – darunter auch auf neue Kryptowährungen wie den Maxi Doge Token, der sich gerade großer Beliebtheit erfreut.