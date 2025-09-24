BTC $113,090.15 0.05%
Cryptonews Preis Prognosen

[LIVE] Krypto-Prognose: Diese Altcoins explodieren, während der Gesamtmarkt schwächelt – News & Insights im Ticker

Altcoins
Autor
Alex Merten
Autor
Alex Merten
Autoren Profil
Zuletzt aktualisiert am: 
krypto prognose

Der Kryptomarkt strauchelt noch immer – sowohl Bitcoin als auch das Gros der größten Altcoins, darunter Ripple, Ethereum und Solana, büßten in den vergangenen 24 Stunden weiter an Wert ein. Immer mehr diskutieren daher: sollte man aktuell Kryptowährungen kaufen, oder verkaufen?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker richten wir den Blick auf Coins, die trotz der allgemeinen Marktschwäche mit einem starken Momentum überzeugen und sogar regelrecht durch die Decke gehen. Mit dabei: aktuelle Einschätzungen und Krypto Prognosen namhafter Analysten und Marktbeobachter.

Die Grafik zeigt die Performance der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährungen. Bildquelle: Coingecko.com

Trotz Verunsicherung: auch bullishe Krypto News

Aktuell, so scheint es, sind es vor allem neue und potenziell disruptive Kryptowährungen, die für hohe Renditen sorgen. Das ist insofern bemerkenswert, da eine BTC-Schwäche häufig auch zu einer verringerten Risikobereitschaft bei Anlegern führt. Momentan scheinen jedoch viele gewillt zu sein, auch kleinere Altcoins zu kaufen. Das zeigt sich nicht zuletzt auch an dem starken Interesse an Presale Coins wie PEPENODE, auf denen nicht zuletzt auch auf Social Media die Nachfrage stark ansteigt.

Logo

