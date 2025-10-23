[LIVE] Krypto Prognose: Bitcoin oder Altcoins kaufen? Wo Experten jetzt die größten Chancen sehen | News & Insights im Ticker

Der Kryptomarkt ist wieder leicht ins Plus gedreht. Die Gesamtmarktkapitalisierung kletterte innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 1,3 Prozent nach oben, beim Bitcoin Kurs schlägt das Plus sogar mit 2 Prozent zu Buche. Viele Anleger stellen sich nun die Frage, ob der Turnaround endgültig eingeleitet wurde, oder ob der nächste Rücksetzer nur noch eine Frage der Stunden ist. Zudem wird aktuell wieder verstärkt darüber debattiert, ob man aktuell eher Bitcoin, oder Altcoins kaufen sollte.

Im heutigen Krypto News Live-Ticker gehen wir näher auf die Entwicklungen auf dem Kryptomarkt ein, und beleuchten dabei die wichtigsten Entwicklungen rund um BTC, XRP, ETH & Co. Dabei berichten wir unter anderem auch über tagesaktuelle Krypto Prognosen von namhaften Marktbeobachtern und Analysten, und gehen der Frage auf den Grund, wo aktuell besonders große Chancen winken könnten.

Die Grafik zeigt den BTC-Kurs im Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Altcoin & Bitcoin Prognose: Pro und Kontra in der Analyse

Neben den wichtigsten Einflussfaktoren auf die Performance der wichtigsten Kryptowährungen berichten wir in regelmäßigen Abständen auch über neue Kryptowährungen und Krypto Presales mit Potenzial, die von einem starken Momentum zu profitieren scheinen, und aktuell stark nachgefragt werden, wie das etwa bei Bitcoin Hyper (HYPER) der Fall ist.