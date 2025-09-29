BTC $112,201.11 2.52%
[LIVE] Krypto Prognose: Bitcoin, Ethereum & Co. vor Kursexplosion? Analysten-Einschätzungen und die wichtigsten News im Live-Ticker

Nach deutlichen Rücksetzern befindet sich der Kryptomarkt am Montagvormittag wieder deutlich im Aufwind. Allein der Bitcoin Kurs stieg innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 2,4 Prozent nach oben, bei zahlreichen der Top-Altcoins fällt das Plus indes sogar noch größer aus. Gerade im Anbetracht des Turnaround und der hohen Volatilität fragen sich nun immer mehr Anleger: sollte man gerade jetzt Kryptowährungen kaufen? Oder droht der nächste Rücksetzer?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker werfen wir einen Blick sowohl auf Bitcoin als auch auf die führenden Altcoins des Marktes. Dabei werten wir zahlreiche Aussagen und Einschätzungen namhafter Marktbeobachter und Analysten aus.

Die Grafik zeigt die Bitcoin-Performance im Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Bitcoin Prognosen: Quo Vadis, BTC?

Wie so häufig liegt ein wichtiges Augenmerk auch auf dem Bitcoin, da die Kursentwicklung der Kryptowährung mit der höchsten Marktkapitalisierung häufig einen großen Effekt auch auf den Altcoin-Markt hat.

In regelmäßigen Abständen berichten wir im heutigen Live-Ticker zudem auch über neue Kryptowährungen die sich noch unterhalb dem Radar vieler Anleger befinden, aber gerade von einem starken Momentum und Nachfrageanstieg zu profitieren scheinen, wie etwa PEPENODE.

Logo

