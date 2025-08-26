BTC $109,871.24 -2.42%
Cryptonews Preis Prognosen

[LIVE] Krypto Prognose: Bitcoin-Crash auf 100.000 US-Dollar, oder Startschuss für 200%-Rallye? Krypto News zu BTC und Altcoins im Live-Ticker

Altcoins Bitcoin
Alex Merten
Alex Merten
Zuletzt aktualisiert am: 
Krypto Prognose

Nachdem sich der Bitcoin Kurs nach dem Sonntagscrash kurzzeitig erholt hat, steht er am Dienstagmorgen mit 109.899 US-Dollar wieder deutlich tiefer, und damit nur knapp unterhalb der Schwelle, die als psychologisch wichtig gilt. In Anbetracht der aktuellen Krypto News fragen sich viele: wie tief kann Bitcoin jetzt noch fallen? Sollte man die Kryptowährung kaufen oder verkaufen?

Die Grafik zeigt die Bitcoin-Kursentwicklung im 1-Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Vorrübergehende Angst? Mittelfristige Krypto Prognose bleibt bullish

Im heutigen Krypto News Live-Ticker schauen wir, was hinter dem jüngsten Kurseinbruch steckt, und wie Marktbeobachter und Analysten die aktuelle Situation beurteilen. Mit dabei: aktuelle Prognosen zu Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. Neben den Schwergewichten der Altcoins blicken wir auch auf einige ausgewählte Altcoins und vielversprechende Kryptowährungen, bei denen es gerade ein Momentum zu geben scheint. Dazu zählen etwa neue Coins wie der Maxi Doge Token.

Logo

Alex Merten
