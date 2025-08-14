[LIVE] Ethereum Prognose: Großbank hält 25.000 Dollar ETH-Kurs für möglich – Aktuelle Krypto-News & Insights zum Top-Altcoin im Ticker

Ethereum Prognose im Fokus: Startet ETH jetzt die Rallye auf 25.000 Dollar? Die Spannung am Kryptomarkt steigt – besonders rund um Ethereum. Eine renommierte Großbank hält ein Kursziel von 25.000 US-Dollar beim ETH Kurs für möglich. Was steckt hinter dieser Einschätzung? Welche Signale sendet der Markt? Wie reagieren Anleger auf die neue Dynamik? Wer möchte jetzt alles Ethereum kaufen? In unserem täglichen Live-Ticker liefern wir dir laufend aktuelle Krypto News, Analysen und Insights zum wichtigsten Altcoin.

Die Grafik zeigt die Ethereum-Kursentwicklung im 7-Tages-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Bullishe Krypto News geben Ethereum Prognose Aufwind

Am Donnerstagvormittag notiert ETH bei 4.748 US-Dollar, und damit nur noch 2,7 Prozent unterhalb des Allzeit-Hochs. Alleine in den vergangenen 7 Tagen stieg der Preis von Ethereum um beeindruckende 28,7 Prozent. Geht es nach zahlreichen Analysten, steht Etheruem vor einer goldenen Zukunft – gleichzeitig gilt es, sich auch die Risiken vor Augen zu führen. In diesem Live-Ticker beleuchten wir aktuelle Entwicklungen, und nehmen dabei sowohl die Chanchen als auch mögliche Stolperstellen bei ETH in den Blick.

Neben dem Fokus auf Ethereum analysieren wir auch den Kryptomarkt im Allgemeinen und gehen auf Coins mit starkem Momentum ein, die aktuell auf Social Media & Co. im Trend sind, und von der Stärke von ETH & Co. zu profieren scheinen. Dazu zählen auch neue Kryptowährungen wie Bitcoin Hyper, die gerade einen starken Nachfrageanstieg verzeichnen und nach Einschätzung zahlreicher Marktbeobachter großes Potenzial haben.