[LIVE] Droht der Krypto-Crash? Analysten alarmiert – Bitcoin, Ethereum, Ripple & weitere Altcoins jetzt kaufen oder verkaufen? News & Prognosen im Live-Ticker

Transparenz Jede Form von Investment birgt Risiken. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr eingesetztes Kapital teilweise oder vollständig verlieren. Der Zugang zu dieser Plattform ist auf Personen beschränkt, die sich in Ländern oder Regionen befinden, wo die angebotenen Handels- und Anlageformen gesetzlich erlaubt sind. Die Nutzung unserer Dienste ist ausschließlich für Individuen vorgesehen, die nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften dazu berechtigt sind. Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob die hier angebotenen Investmentmöglichkeiten in Ihrem Land oder Ihrer Region dem Anlegerschutz unterliegen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, eine gründliche Prüfung (Due Diligence) durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass wir möglicherweise Provisionen von den auf dieser Website präsentierten Unternehmen erhalten.

In den vergangenen Wochen und Monaten kannte der Kryptomarkt vor allem eine Richtung: nach oben. Erst gestern hat der Bitcoin Kurs ein neues Allzeit-Hoch erreicht, und geht man nach zahlreichen aktuell besonders häufig geteilten Bitcoin Prognosen, dann könnte das erst der Anfang einer langen Rallye sein. Auch bei Top-Altcoins wie ETH, XRP, SOL und ADA ist die Kryptoszene ähnlich optimistisch – dennoch stellt sich die Frage: Ist der Markt nicht überhitzt? Droht gar ein Crash?

Krypto Prognose – Blick auf Chancen und Risiken wichtig

Im täglichen Krypto-News-Live-Ticker berichten wir über die wichtigsten Nachrichten des Tages, und beschränken uns dabei nicht nur auf BTC, sondern auch den Altcoin-Sektor, der zuletzt besonders heiß gelaufen ist. Neben dem großen Potenzial von Bitcoin & Co., das von kaum einem mehr bestritten wird, geben wir auch kritischen Stimmen Raum, die es bei einer Investment-Entscheidung ebenfalls zu beachten gilt.

Auf 24-Stunden-Sicht büßten zahlreiche Kryptowährungen an Wert ein. Die 7-Tages-Performance bleibt indes jedoch beachtlich. Bildquelle: Coingecko.com

Optimismus oder Pessimismus – Was überwiegt bei den Krypto News?

Neben der Einordnung der aktuell wichtigsten Marktgeschehnisse nehmen wir auch einzelne Coins in den Blick, die aktuell bei vielen Marktbeobachtern als besonders aussichtsreich gelten – angefangen von Branchengrößen wie Ethereum, bis hin zu neuen Kryptowährungen, die, sollten sie weiter viral gehen, enormes Aufwärtspotenzial haben könnten – hierzu zählt für einige etwa der Maxi Doge Token.