[LIVE] Bitcoin Prognose: Zündet im 4. Quartal die 150.000$-Rallye – oder ist es die letzte Chance zum Ausstieg? BTC News & Insights im Ticker

Bitcoin
Alex Merten
Alex Merten
Der Bitcoin Kurs notiert am frühen Donnerstagnachmittag bei 111.671 US-Dollar. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden hat die Kryptowährung Nummer eins 1,1 Prozent an Wert verloren. Und doch: viele Marktteilnehmer sind nach wie vor optimistisch, wie unter anderem die tägliche Umfrage von Coingecko zeigt: dort teilen heute 78 Prozent eine bullishe Bitcoin Prognose. Im Gegenzug steigt jedoch auch die Anzahl derer, die vor einem regelrechten BTC-Crash warnen. Quo Vadis, Bitcoin?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker beleuchten wir die wichtigsten Entwicklungen rund um die Kryptowährung mit der höchsten Marktkapitalisierung, und gehen zudem auf aktuelle Vorhersagen renommierter Marktbeobachter ein.

Zeit, das sinkende Schiff zu verlassen? Die Grafik zeigt die Bitcoin Kursentwicklung im 7-Tages-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Bitcoin kaufen oder verkaufen? Einschätzungen ambivalent

Neben dem Fokus auf BTC berichten wir in regelmäßigen Abständen auch über allgemeine Krypto News und darüber, welche Coins gerade besonders viral zu gehen scheinen – nach Einschätzung zahlreicher Krypto-Influencer auf Social Media könnte aktuell die Stunde der Meme Coins schlagen, was sich unter anderem auch in der steigenden Nachfrage nach neuen Kryptowährungen wie PEPENODE widerspiegelt.

