[LIVE] Bitcoin Prognose: September-Crash oder Start der 800%-Rallye? Krypto News & BTC Insights im Ticker

Der Bitcoin Kurs notiert am Montagmorgen bei 115.350 US-Dollar und damit deutlich unterhalb des Allzeit-Hochs, welches erst vor wenigen Tagen am 14. August erreicht wurde. Dies spiegelt sich auch deutlich in der Stimmung wieder, wie aktuelle Krypto News und Daten aufzeigen. In der täglichen Coingecko-Umfrage etwa äußern sich heute lediglich 77 Prozent der Teilnehmer mit einer bullishen Bitcoin Prognose – in Anbetracht der starken Zugewinne in den vergangenen Wochen und Monaten ist das ein vergleichsweise niedriger Wert. Doch wohin geht die Reise – Quo Vadis, Bitcoin?

Die Grafik zeigt die Bitcoin-Performance im 7-Tages-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Bitcoin Kurs Prognose: Erst der Crash, dann der Bull-Run?

Im täglichen Krypto-News-Live-Ticker richten wir den Fokus auf die Einschätzungen namhafter Analysten und Marktteilnehmer: Wie weit kann Bitcoin jetzt steigen? Sollte man aktuell Bitcoin kaufen oder verkaufen? Wir geben keine Empfehlungen – sondern zeichnen ein Stimmungsbild der Märkte.

Neben den wichtigsten Nachrichten rund um Bitcoin berichten wir auch von aktuellen Krypto-Trends, die im Fokus der Anleger sind. Hierzu zählt momentan etwa auch die neue Kryptowährung Bitcoin Hyper ($HYPER), die, so die Einschätzung zahlreicher Marktbeobachter, überproportional von der BTC-Stärke profitieren könnte.