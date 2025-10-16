[LIVE] Bitcoin Prognose: Kommt die Winter-Rallye trotz Oktober-Crash? BTC News & Auswirkungen auf den Altcoin-Markt im Ticker

Der Bitcoin Kurs notiert am frühen Donnerstagnachmittag bei 111.182 US-Dollar, und befindet sich auf 24-Stunden-Sicht 1,2 Prozent im Minus. Das Momentum, so scheint es, spricht also weiterhin gegen Bitcoin; und das, obwohl der Oktober ein traditionell starker Monat für BTC ist. Zwischen 2013 und 2025 kletterte der Preis der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung im Durchschnitt um 20 Prozent nach oben. Immer mehr Anleger fragen sich nun: war es das mit der “Uptober”-Rallye? Folgt womöglich sogar ein größerer Crash, oder sollte man gerade jetzt Bitcoin kaufen?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker gehen wir näher auf das Potenzial von Bitcoin ein, und darauf, wie namhafte Analysten und Marktbeobachter dieses aktuell einschätzen. Kurzum: welche Bitcoin Prognose findet gerade Zustimmung? Wie werden die Chancen bewertet, dass BTC noch in diesem Jahr auf 150.000 US-Dollar und mehr ansteigt?

Die Grafik zeigt die Bitcoin-Performance im 7-Tages-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Bitcoin Prognose und Auswirkungen auf Altcoins

Neben dem Fokus auf die Mutter aller Kryptowährungen, BTC, berichten wir im heutigen Ticker in regelmäßigen Abständen auch über weitere vielversprechende Kryptowährungen, bei denen sich ein starkes Momentum abzuzeichnen scheint. Einer dieser Coins, so die Beobachtung einiger Marktbeobachter, könnte der Maxi Doge Token sein, dem von manchen Großes zugetraut wird.