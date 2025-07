[LIVE] Bitcoin auf 700.000 $? BlackRock-Prognose geht wieder viral – Krypto News & Markteinschätzungen im Ticker

Die erwartete Bitcoin-Rallye bleibt bislang aus – viele Anleger hatten sich mehr von der Veröffentlichung der President’s Working Group on Digital Asset Markets am späten Nachmittag des 30. Juli 2025 erhofft. Aktuell notiert die Cyberdevise mit der höchsten Marktkapitalisierung bei 118.545 US-Dollar.

Im Vorfeld hatten Spekulationen die Runde gemacht, der Bericht könne konkrete Pläne für den Aufbau einer „Strategischen Bitcoin-Reserve“ der USA enthalten. Tatsächlich findet sich das Thema jedoch nur am Ende des Dokuments – in tabellarischer Form unter „Empfehlungen“, nicht aber im Fließtext. Das deutet darauf hin, dass dem Vorhaben derzeit wenig operative Priorität beigemessen wird. Dennoch: wer sich mit der Frage beschäfitgt, ob er Bitcoin kaufen oder verkaufen solle, findet nach wie vor viele Pro-Argumente. Besonders bullish stimmt nach wie vor die Bitcoin Prognose von BlackRock beziehungsweise CEO Larry Fink, der nach wie vor bei einem möglichen Kursziel von 700.000 US-Dollar festhält, sollte die Adoption weiter fortschreiten.

Die Grafik zeigt die Bitcoin-Kursentwicklung im 24-Stunden-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Vielfach geteilte Bitcoin Prognose

Auch vor dem Hintergrund der jüngsten Zuflüsse in den Spot-ETF von BlackRock – allein am Vortag verzeichnete der IBIT Mittelzuflüsse in Höhe von 34,4 Millionen US-Dollar – gewinnt die optimistische BTC Vorhersage erneut an Aufmerksamkeit. In sozialen Netzwerken wird sie derzeit vielfach geteilt und teils viral verbreitet. Doch wie realistisch ist ein solches Szenario?

Im täglichen Live-Ticker werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Bitcoin News und ordnen aktuelle Entwicklungen rund um BTC sachlich ein. Darüber hinaus beleuchten wir relevante Krypto News aus Politik, Wirtschaft und Regulierung – und zeigen, welche weiteren vielversprechenden Kryptowährungen derzeit besonders im Fokus stehen.