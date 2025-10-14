Kryptowale shorten XRP und Doge vor entscheidender Rede von Jerome Powell

Was verkündet der Fed-Vorsitzende heute in Philadelphia?

Der Kryptomarkt agiert zunehmend nervös. Nach dem Zollschock vom Freitag erholten sich viele Coins ab Sonntag und legten auch am Montag noch kräftig zu. Doch mittlerweile hat sich der Markt neuerlich rot eingefärbt.

Die Kurse färben sich wieder rot

Bitcoin verlor seit gestern 2,62% an Wert, Ethereum 3,68% und XRP gar 4,17%. Damit ist die psychologisch wichtige $3-Marke wieder weit entfernt, denn XRP kostet aktuell $2,48. Besonders heftig hat es BNB erwischt. Der Coin der Kryptobörse Binance hat seit gestern 10,26% verloren, der Höhenflug der letzten Monate ist damit vorerst vorbei.

Quelle: Coinmarketcap

Der neuerliche Absturz hatte sogar zur Folge, dass Binance Coin seinen Platz 3 in der Liste der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung wieder an Tether abgeben musste. XRP hingegen, das von den Kurssteigerungen der letzten Wochen wenig bis gar nicht profitieren konnte, nahm jedoch den letzten Crash voll mit.

Die großen Investoren rechnen mit XRP-Verlusten

Doch an dieser Front drohen jetzt weitere Probleme. Offenbar setzen die Kryptowale auf weitere Kursrückgänge bei Ripples Kryptowährung und haben damit begonnen, XRP zu shorten. Die Frage, XRP kaufen oder nicht, scheint in diesem Marktsegment derzeit negativ beantwortet zu sein.

Die großen Investoren zeigen sich also vorsichtig, sie befürchten politische Ankündigungen, die den Markt negativ beeinflussen könnten.

Jerome Powells Grundsatzrede könnte vieles verändern

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht dabei der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell. Er hält heute in Philadelphia eine viel beachtete Grundsatzrede zu den wirtschaftlichen Aussichten und der Geldpolitik der USA.

Diese Rede kommt ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die USA neuerlich in einem Zollkonflikt mit China befinden, unter dem die digitalen Vermögenswerte zuletzt stark litten. Daneben steht die nächste Sitzung der Fed zur Zinspolitik der USA bevor.

Analysten erwarten daher auch einen Hinweis Powells, wie es mit den Leitzinsen in den USA weitergeht. Deutet er eine Senkung an, könnte diese die Kurse von XRP und anderen Kryptowährungen stabilisieren. Verschiebt die Fed jedoch die nächste Zinssenkung, könnte diese die Kryptokrise verschärfen.