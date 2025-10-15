Bitcoin Preisvorhersage: Milliardär Elon Musk nennt Bitcoin „besser“ als staatlich ausgegebenes Geld – $1 Million BTC in Sicht?

Energie statt Papiergeld? Elon Musk setzt auf den realen Wert von Bitcoin, Bitcoin-Preisprognose zielt jetzt auf einen Ausbruch von $1M.

Elon Musk hat die globale Bitcoin-Debatte neu entfacht, indem er die weltgrößte Kryptowährung als „überlegen“ gegenüber dem von der Regierung ausgegebenen Geld bezeichnete. In einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) beschrieb der Milliardär Bitcoin als das einzige Finanzsystem, das „auf Energie“ und nicht auf Politik oder Politik basiert.

Als Antwort auf die Finanzseite Zerohedge, die den globalen KI-Wettlauf mit der wachsenden Nachfrage nach harten Assets wie Gold und Bitcoin in Verbindung brachte, schrieb Musk:

“Bitcoin basiert auf Energie. Sie können gefälschte Fiat-Währungen herausgeben, und jede Regierung in der Geschichte hat das getan, aber es ist unmöglich, Energie zu fälschen.”

Sein Kommentar ging schnell viral und übertraf 4,5 Millionen Aufrufe und entfachte die Diskussion über das Knappheitsmodell von Bitcoin neu. Musks energiebasierter Ansatz unterstreicht die Rolle von Bitcoin als knappes, verifizierbares digitales Asset, im Gegensatz zu Fiat-Währungen, die von den Zentralbanken unbegrenzt erweitert werden können.

That is why Bitcoin is based on energy: you can issue fake fiat currency, and every government in history has done so, but it is impossible to fake energy. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2025

Marktbeobachter sagten, Musks Äußerungen kämen zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Investoren, die sich mit der anhaltenden Inflation und der Verknappung der globalen Liquidität auseinandersetzen müssten.

Indem er Bitcoin als „Proof-of-Energy“-System bezeichnete, hat Musk den langfristigen Wert des Bitcoin effektiv an die messbare Energie- und Rechenarbeit gebunden, die für das Mining erforderlich ist – ein Konzept, das an Zugkraft gewinnt, da die KI-Infrastruktur den globalen Energiebedarf in die Höhe treibt.

Bitcoin’s Makro-Narrative stärken sich

Die Unterstützung von Elon Musk unterstreicht die Verbindung zwischen Energie, Knappheit und digitalem Wert. Da die Nationen ihre KI-Infrastruktur ausbauen, ist Energie zu einem neuen Maß für wirtschaftliche Macht geworden, und Bitcoin baut auf dieser Grundlage auf.

Jeder Bitcoin erfordert messbare Rechenarbeit, was ihm echte Produktionskosten und Knappheit verleiht. Dieser Proof-of-Work-Mechanismus verankert den Wert des Bitcoins in der Energie, ähnlich wie die Verbindung von Gold mit dem Aufwand der Gewinnung, aber mit globaler Mobilität.

Diese Energiebindung und das begrenzte Angebot tragen dazu bei, die Widerstandsfähigkeit und die langfristige Outperformance von Bitcoin zu erklären. Angesichts der hohen Inflation und der steigenden Staatsverschuldung sehen die Institutionen Bitcoin zunehmend als digitales Hartgeld an, dessen Wert durch Energie und nicht durch Politik gesichert ist.

Bitcoin Technische Prognose: Triple Bottom signalisiert Trendwende

Aus technischer Sicht wird Bitcoin (BTC/USD) in der Nähe von $111.800 gehandelt und stabilisiert sich, nachdem es ein Triple Bottom-Muster zwischen $109.600 und $110.000 gebildet hat, eine wichtige Nachfragezone, die immer wieder Käufer angezogen hat. Dieses Muster geht häufig einer Umkehr voraus, insbesondere wenn die Momentum-Indikatoren positiv werden.

Bitcoin Preis Chart – Quelle: Tradingview

BTC befindet sich nach wie vor in einem absteigenden Kanal mit unmittelbarem Widerstand bei $116.400, der mit dem 100-SMA und dem 50%-Fibonacci-Retracement übereinstimmt. Ein Ausbruch über diese Zone könnte einen Weg in Richtung $119.800 und $123.000 eröffnen.

Bitcoin holds near $111.8K, forming a potential triple-bottom around $109.6K–$110K. A breakout above $116.4K (100-SMMA & 50% Fib) could confirm reversal toward $119.8K–$123K. RSI flattening signals early bullish divergence. #BTC pic.twitter.com/Lgb1z0Hrf4 — Arslan Ali (@forex_arslan) October 15, 2025

Der RSI nahe 40,5 signalisiert ein nachlassendes bärisches Momentum, wobei sich erste Anzeichen einer zinsbullischen Divergenz ergeben. Ein bestätigter Schlusskurs über $114.600 könnte erneute Käufe auslösen, mit einem Ziel von $125.000.

Eine anhaltende Stärke über $109.600 würde dieses zinsbullische Szenario bestätigen und möglicherweise den Beginn der nächsten Akkumulationsphase von Bitcoin markieren, die im Laufe der Zeit die Voraussetzungen für Musks Vision eines Bitcoin von 1 Million Dollar schaffen könnte.

Bitcoin Hyper: Die nächste Evolution von Bitcoin auf Solana?

Bitcoin Hyper ($HYPER) bringt eine neue Phase in das Bitcoin-Ökosystem. Während BTC der Goldstandard für Sicherheit bleibt, fügt Bitcoin Hyper hinzu, was ihm immer gefehlt hat: Geschwindigkeit auf Solana-Niveau.

Als erster Bitcoin-nativer Layer 2, der von der Solana Virtual Machine (SVM) angetrieben wird, vereint er die Stabilität von Bitcoin mit dem Hochleistungs-Framework von Solana. Das Ergebnis: blitzschnelle, kostengünstige Smart Contracts, dezentralisierte Apps und sogar die Erstellung von Meme Coins, alles gesichert durch Bitcoin.

Das von Consult geprüfte Projekt setzt auf Vertrauen und Skalierbarkeit, während die Akzeptanz zunimmt. Und die Dynamik ist bereits groß. Der Vorverkauf hat die Marke von 23,7 Millionen Dollar überschritten, wobei der Preis der Token vor der nächsten Erhöhung bei nur 0,013115 Dollar liegt.

Während die Bitcoin-Aktivität steigt und die Nachfrage nach effizienten BTC-basierten Anwendungen zunimmt, erweist sich Bitcoin Hyper als die Brücke, die zwei der größten Krypto-Ökosysteme miteinander verbindet.

Wenn Bitcoin das Fundament bildete, könnte Bitcoin Hyper es wieder schnell, flexibel und unterhaltsam machen.