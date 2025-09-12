Kryptobörse Gemini sammelt 425 Millionen Dollar bei stark überzeichnetem Börsengang ein

Berichten zufolge war der Börsengang mehr als 20-fach überzeichnet, so dass die Banker gezwungen waren, die Aufträge zu stoppen und den Erlös auf 425 Millionen Dollar zu begrenzen, obwohl noch mehr Geld aufgenommen werden könnte.

Der Börsengang von Gemini Space Station hat am späten Donnerstag 425 Millionen Dollar eingebracht und war damit eines der erfolgreichsten Debüts einer digitalen Asset-Plattform in der jüngeren Vergangenheit.

Das in New York ansässige Unternehmen, das von Cameron und Tyler Winklevoss gegründet wurde, hat 15,2 Mio. Aktien zu einem Preis von 28 Dollar pro Stück verkauft und damit seine frühere Prognose von 24 bis 26 Dollar übertroffen, berichtet Bloomberg.

Der endgültige Preis spiegelt die robuste Nachfrage der Anleger wider, nachdem Gemini letzte Woche die vorgeschlagene Spanne von 17 auf 19 Dollar angehoben hatte.

Gemini IPO trotz hoher Nachfrage bei $425 Mio. gedeckelt

Die Banker stoppten neue Aufträge vor der Preisfestsetzung, nachdem sich das Buch schnell gefüllt hatte. Reuters berichtete, dass die Nachfrage das Angebot um mehr als das Zwanzigfache übertraf.

In einem seltenen Schritt haben Gemini und die Konsortialbanken den Erlös auf 425 Millionen Dollar begrenzt, obwohl der Verkauf ohne diese Begrenzung bis zu 433 Millionen Dollar hätte einbringen können.

Nasdaq verpflichtete sich, Aktien im Wert von 50 Mio. Dollar im Rahmen einer Privatplatzierung zum IPO-Preis zu erwerben. Außerdem wurden bis zu 10 % der Aktien für langjährige Nutzer, Mitarbeiter und enge Vertraute und bis zu 30 % für Privatanleger auf Plattformen wie Robinhood, SoFi und Webull reserviert.

Mit dem Angebot erreicht Gemini einen Marktwert von knapp über 3 Mrd. Dollar am oberen Ende der Preisspanne. Das Unternehmen, das für die Börsennotierung in Gemini Space Station Inc. umbenannt wurde, wird voraussichtlich ab Freitag unter dem Symbol GEMI gehandelt.

Goldman Sachs und Citigroup führten die Emission als Joint Bookrunner an.

Winklevoss-Zwillinge behalten 94,5 % der Stimmrechte

Die Entscheidung, den Erlös zu begrenzen, bedeutete, dass jede weitere Preiserhöhung die Anzahl der verkauften Aktien reduzierte, anstatt den Gesamtumfang des Börsengangs zu vergrößern. Eine solche Strukturierung ist selten, spiegelt aber das doppelte Ziel wider, den Preis zu maximieren und gleichzeitig die Kontrolle über die Eigenkapitalbasis des Unternehmens zu behalten.

Die Winklevoss-Brüder, die Gemini im Jahr 2014 als regulierte US-Kryptobörse gegründet haben, besaßen vor dem Verkauf fast das gesamte Unternehmen. Aus den Unterlagen geht hervor, dass sie auch nach dem Börsengang etwa 94,5 % der Stimmrechte behalten werden, so dass die Kontrolle über das Unternehmen auch dann gewährleistet ist, wenn es an der Börse gehandelt wird.

Die Börsennotierung kommt zu einem heiklen Zeitpunkt für Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte, deren Bewertungen sich parallel zum Anstieg des Bitcoin auf über $115.000 in dieser Woche erholt haben. Investoren scheinen bereit zu sein, für etablierte Börsen mehr zu bezahlen, da sie auf ein Wachstum des Kassahandels, der Verwahrungsdienstleistungen und der börsengehandelten Produkte im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten setzen.

Gemini hält die Verwendung der Gelder breit gefächert und ungenannt

Der Erfolg des Börsengangs zeigt auch, dass der Appetit auf Eigenkapital für Krypto-Infrastrukturen steigt, selbst wenn die Regulierungsbehörden in den USA die Handelsplätze stärker unter die Lupe nehmen. Durch die Aufnahme von öffentlichem Kapital schließt sich Gemini Coinbase und Robinhood an und bietet Anlegern ein Engagement auf den Kryptomärkten, ohne direkt Token zu halten.

Es wird erwartet, dass die Erlöse aus dem Börsengang in den Ausbau der Technologie und die Stärkung der Compliance-Funktionen fließen werden, obwohl das Unternehmen keine detaillierte Aufschlüsselung veröffentlicht hat.

Für den Moment können die beiden Gründer ein erfolgreiches Debüt verbuchen. Nachdem sie Gemini jahrelang gegen die Konkurrenz von Coinbase, Binance.US und Kraken aufgebaut haben, führen sie nun eine der am meisten überzeichneten US-Börsengänge des Jahres 2025 an.