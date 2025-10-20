Krypto-Wal (»Trump Insider«) eröffnet erneut Short-Position auf Bitcoin – kommt der nächste Crash?

Der Krypto-Markt bleibt angeschlagen. Noch immer hat sich Bitcoin Kurs nicht von den Ereignissen rund um den jähen Crash vom 10./11. Oktober erholt. Damals notierte die inoffizielle Krypto-Leitwährung noch bei rund 121.500 US-Dollar, bevor Drohungen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gegen China – inklusive einer Anspielung auf potenzielle Strafzölle von bis zu 100 Prozent – die Krypto-Märkte in eine plötzliche Talfahrt zwangen. Zwar relativierte Trump seine Aussagen wenig später, doch der Schaden war angerichtet: Der Bitcoin Kurs sackte binnen Minuten zweistellig ab.

Sogenannter Trump-Insider sorgt für Verunsicherung

Besonders für Aufsehen sorgte dabei ein mysteriöser Akteur, der in der Szene mittlerweile als „Trump Insider“ bezeichnet wird. Der Grund: Nur 30 Minuten vor dem brisanten China-Post Trumps hatte dieser Trader eine massive Short-Position auf Bitcoin eröffnet. Was zunächst wie Zufall wirkte, bekam spätestens mit dem darauffolgenden Flash Crash eine andere Dimension. Noch pikanter: Der Whale stockte seine Short-Wette nach dem ersten Rücksetzer noch auf und schloss die Position erst Tage später mit sattem Gewinn. Gleichwohl bleibt festzuhalten: ob es sich bei dem Trader wirklich um einen Trump-Insider handelt, ist alles andere als gewiss.

Nun sorgt genau dieser Trader erneut für Nervosität am Markt. Laut On-Chain-Daten hat der Krypto-Wal – dieselbe Wallet-Adresse wie beim Oktober-Crash – erneut eine bedeutende Wette gegen Bitcoin platziert. Demnach wurden 30 Millionen US-Dollar in USDC auf die dezentrale Derivate-Plattform Hyperliquid transferiert, um eine Short-Position im Volumen von 76 Millionen US-Dollar zu eröffnen. Der Hebel: 10x. Eingestiegen ist der Trader bei einem Kurs von 109.133 US-Dollar pro BTC. Die Position umfasst rund 700 Bitcoin, mit einer Liquidationsschwelle bei 150.080 US-Dollar. Eine mutige Wette – und ein klares Zeichen dafür, dass der Trader von weiter fallenden Kursen überzeugt und demzufolge einer negativen Bitcoin Prognose überzeugt ist.

Jetzt Bitcoin kaufen oder verkaufen?

Diese Art von hochriskantem Positionstrading ist nicht neu für den vermeintlichen „Trump Insider“. Bereits kurz nach dem Oktober-Crash war er mehrfach aktiv geworden und hatte weitere Short-Positionen eröffnet – stets mit großem Volumen, auffälligem Timing und hoher Überzeugung. Die Szene diskutiert inzwischen offen darüber, ob es sich um reines Markttiming, Insiderinformationen oder einen glücklichen Zufall handelt. Klar ist nur: Wenn dieser Akteur Position bezieht, horchen viele auf.

Die Frage, die sich nun stellt: Steht dem Markt der nächste Rückschlag bevor? Technisch ist der Bitcoin-Kurs angeschlagen. Hinzu kommt ein weiterhin geopolitisch angespanntes Umfeld. Trumps Äußerungen zu China sind nur ein Teil davon – auch makroökonomische Daten belasten den Risk-on-Bereich, zu dem Krypto nach wie vor zählt, auch wenn BTC häufig als digitales Gold bezeichnet wird.

Die Short-Position des Whales ist daher mehr als nur eine Einzelwette: Sie fügt sich ein in ein Gesamtbild aus Unsicherheit, Misstrauen und vorsichtigem Sentiment (Der Fear & Greed Index von alternative.me notiert bei 29 und damit klar im Bereich der Furcht). Gleichzeitig zeigt sie, wie stark individuelle Akteure mit großem Kapital mittlerweile Einfluss nehmen können – zumindest kurzfristig. Ob man aktuell Bitcoin kaufen oder verkaufen sollte, wird also weiterhin kontrovers diskutiert werden.