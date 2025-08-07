Krypto-Betrug auf WhatsApp eskaliert – 6,8 Millionen Fake-Accounts entfernt

Der beliebte Messenger-Dienst WhatsApp geht verstärkt gegen kriminelle Netzwerke vor – insbesondere gegen solche, die Krypto-Betrug in großem Stil betreiben. Wie aus einer neuen Pressemitteilung vom 5. August hervorgeht, wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres mehr als 6,8 Millionen WhatsApp-Konten gesperrt, die mit sogenannten Scam-Zentren in Verbindung stehen. Besonders brisant: Viele dieser Aktivitäten zielten direkt auf Nutzer ab, die in Kryptowährungen wie Bitcoin investieren wollen – oder es bereits tun.

Krypto-Betrug auf mehreren Ebenen – Messenger nennt erstmals Details

Laut WhatsApp handelt es sich bei den gelöschten Accounts um Teil eines weit verzweigten Netzwerks von Betrugszentren, das sich auf organisierte Krypto-Scams spezialisiert hat – viele davon mit Ursprung in Südostasien. Die Betrüger nutzen eine Mischung aus Social Engineering, Plattform-Hopping und psychologischer Manipulation, um Nutzer zu täuschen und zur Einzahlung von Kryptowährungen zu bewegen.

Ein konkreter Fall, den WhatsApp in Zusammenarbeit mit OpenAI und Meta aufgedeckt hat, zeigt die Komplexität dieser Attacken: Die Täter erstellten mithilfe von ChatGPT automatisch generierte Nachrichten, die einen Link zu einem WhatsApp-Chat enthielten. Dort angekommen, wurden die potenziellen Opfer direkt zu Telegram weitergeleitet – mit angeblichen Aufgaben, etwa das Liken von TikTok-Videos. Ziel war es, Vertrauen aufzubauen, um im letzten Schritt zur Einzahlung in ein Krypto-Wallet aufzufordern.

Die Masche der Krypto-Scams

WhatsApp spricht von einem typischen Vorgehen, das immer wieder variiert wird: Die Scammer locken mit schnellem Geld, passivem Einkommen oder Investitionsmöglichkeiten, die besonders in wirtschaftlich unsicheren Zeiten verfangen. Nutzer sollen etwa mit minimalem Aufwand hohe Summen verdienen – etwa durch Likes oder kleine Aufgaben – nur um dann „für die nächste Stufe“ eine Einzahlung leisten zu müssen, meist in Bitcoin oder Ethereum.

Laut WhatsApp versuchen die Betrugszentren, den Kontakt möglichst schnell auf mehrere Plattformen zu verteilen – von Dating-Apps über SMS bis zu Krypto-Börsen. So wird es für einzelne Anbieter schwieriger, das Gesamtbild der Betrugsmasche zu erkennen und rechtzeitig einzugreifen.

Krypto-Betrug bleibt ein hochrelevantes Thema. Das zeigen auch Suchmaschinendaten. Immer mehr informieren sich weltweit über Scams. Tendenz: steigend. Bildquelle: trends.google.de

Neue Funktionen zur Bekämpfung von Krypto-Betrug

Im Zuge dieser Entwicklungen kündigt WhatsApp neue Schutzmaßnahmen an:

Nutzer, die von Fremden zu Gruppen hinzugefügt werden, erhalten künftig Sicherheits-Hinweise und Gruppenkontext, bevor sie überhaupt Nachrichten lesen. Einzelchats von unbekannten Kontakten sollen künftig mit einem „Pausenhinweis“ versehen werden – eine Art Zwischenstopp, um Nutzer zum Nachdenken zu bringen.

Zudem hat sich WhatsApp mit Sicherheitsexperten wie der Hackerin Rachel Tobac zusammengetan, um Aufklärungsarbeit zu leisten: Mit einfachen Tipps („Pause, Frage, Verifiziere“) sollen Nutzer dafür sensibilisiert werden, Betrugsversuche frühzeitig zu erkennen.

Wachsamkeit beim Kryptowährungen kaufen gefragt

Die Zahlen sprechen für sich: Krypto-Betrug bleibt ein zentrales Einfallstor für organisierte Kriminalität im digitalen Raum. Die Kombination aus hohem Versprechen und begrenztem Verständnis vieler Nutzer macht Kryptowährungen zu einem besonders attraktiven Ziel für Scammer. WhatsApp zieht nun Konsequenzen – doch die Plattform betont auch: Der Schutz beginnt beim Nutzer selbst.

Wer also per Messenger zu schnellen Krypto-Investments, Jobs mit unrealistisch hoher Bezahlung oder Überweisungen in Wallets aufgefordert wird, sollte skeptisch sein – und im Zweifel lieber nachfragen, bevor es zu spät ist.

Globale Offensive, auch jenseits von WhatsApp

Der Kampf gegen Krypto-Betrug ist längst keine rein nationale Angelegenheit mehr – das zeigt auch das Engagement des US Secret Service. Ursprünglich zur Bekämpfung von Geldfälschung gegründet, rüstet sich die Behörde inzwischen gezielt gegen digitale Finanzkriminalität. Laut internen Angaben wurden in den vergangenen zehn Jahren Kryptowährungen im Wert von rund 400 Millionen US-Dollar sichergestellt – teils lagen die Summen in einzelnen Wallets verborgen.

Jetzt forciert der Secret Service den internationalen Schulterschluss: Mehr als 60 Länder werden mit forensischen Tools ausgestattet, Ermittler und Staatsanwälte in Workshops geschult. Ziel ist eine globale Taskforce gegen Betrug mit Kryptowährungen – auch über Plattformen wie WhatsApp hinaus. Denn gerade die Transparenz der Blockchain macht eine internationale Zusammenarbeit besonders wirkungsvoll – je mehr Staaten sich beteiligen, desto lückenloser die Spur.