Klügster Mann der Welt wandelt sein Vermögen in Bitcoin um

Teilen Kopiert Zuletzt aktualisiert am: Oktober 2, 2025

Der Südkoreaner YoungHoon Kim hat einen IQ von 276 und gilt damit als der klügste Mann der Welt. Jetzt gab Kim bekannt, dass er sein gesamtes Vermögen in Bitcoin umgewandelt habe. Seine Prognose für die Kursentwicklung ist enorm. Der Südkoreaner glaubt, dass Bitcoin seinen Wert um das 100‑Fache steigern wird.

2035 das ultimative Asset?

Diese Bitcoin Prognose zielt auf die nächsten zehn Jahre. Kim geht davon aus, dass sich Bitcoin zum ultimativen Reserve-Asset entwickeln wird, wenn immer mehr Anleger Bitcoin kaufen.

„Ich glaube, dass Bitcoin die einzige Hoffnung für die Wirtschaft der Zukunft ist. Deshalb habe ich mein gesamtes Vermögen in Bitcoin umgewandelt.“

Kim gilt als umstrittenes Wunderkind. Seine Behauptung, der intelligenteste Mann der Welt zu sein, wird von Wissenschaftlern in Zweifel gezogen. Schließlich gilt ein IQ von 276 als deutlich über der anerkannten Skala, die bis zu einem Wert von 200 reicht. Beweise für die Zuverlässigkeit seines Testergebnisses liegen derzeit nicht vor.

Daneben sorgt seine Gläubigkeit immer wieder für Kontroversen. Seine Posts, die Jesus Christus, seinen IQ und seine Hingabe zu Bitcoin vermengen, sorgen auf X immer wieder für heftige Diskussionen.

Der Kurs steigt wieder an

Bitcoin scheint sich, unabhängig von der Prognose, wieder auf einem guten Weg zu befinden. Nach deutlichen Korrekturen dreht sich aktuell der Wind wieder. Mit einem Kurs von $118.606 konnte Bitcoin in den vergangenen 24 Stunden einen Anstieg von 3,66% verzeichnen. Im Wochenvergleich liegt BTC sogar 6,11% vorn.

Der gesamte Kryptomarkt zeigt sich heute tiefgrün. ETC legte seit gestern um 6,6% zu, XRP um 4,66%. Geht die Prognose von YoungHoon Kim in Erfüllung, dann würde Bitcoin bis zum Jahr 2035 10 Millionen Dollar wert sein. Damit übertrifft das Wunderkind selbst die optimistischsten Bitcoin Prognosen bei weitem.