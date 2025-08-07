JPMorgan holt neuen globalen Co-Leiter an die Spitze der Blockchain-Sparte Kinexys

Kennedys Ernennung spiegelt eine breitere Verlagerung wider, da globale Banken Blockchain-Piloten ausbauen und erfahrene Führungskräfte einstellen, was durch neue US-Vorschriften für Stablecoins und tokenisierte Einlagen beflügelt wird.

JPMorgan Chase hat Kara Kennedy zur neuen globalen Co-Leiterin von Kinexys, der auf Blockchain fokussierten Abteilung der Bank, ernannt. Damit vertieft die Bank ihre Investitionen in die Infrastruktur für digitale Assets, während sich die regulatorische Klarheit in den USA verbessert.

Bloomberg berichtete am Mittwoch, dass die in Edinburgh ansässige Kennedy Kinexys Digital Assets und Kinexys Labs leiten wird, zwei Einheiten, die sich auf die Tokenisierung von Vermögenswerten bzw. die Entwicklung von Blockchain-Projekten konzentrieren.

Sie wird die Abteilung zusammen mit Naveen Mallela leiten, der in Singapur bleibt und weiterhin den Bereich Zahlungsverkehr, einschließlich Kinexys Digital Payments und Kinexys Liink, leiten wird.

Bevor sie ihre neue Rolle antrat, leitete Kennedy die Produktstrategie für digitale Assets im Wertpapierdienstleistungsgeschäft von JPMorgan. Sie verfügt über Erfahrung bei der Einführung von Blockchain im institutionellen Bereich und wird nun die Zügel in einer Zeit übernehmen, in der die Bank ihre Pilotprogramme im Bereich Tokenized Finance ausbaut.

JPMorgan erweitert Blockchain-Pilotprojekte mit JPMD Token und Carbon Credit Plattform

JPMorgan hat bereits JPMD getestet, einen Blockchain-basierten Token, der Dollar-Einzahlungen repräsentiert. Im Juni wurde der erste Transfer von JPMD von der digitalen Wallet der Bank zur Kryptobörse Coinbase abgeschlossen.

Seitdem läuft das Pilotprojekt weiter und wird voraussichtlich noch einige Monate andauern. Je nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden kann es dann auf andere Nutzer ausgeweitet werden und möglicherweise weitere Währungen umfassen.

Letzten Monat hat Kinexys geholfen, eine neue Blockchain-Plattform für Emissionsgutschriften zu testen. An dem Pilotprojekt waren S&P Global Commodity Insights, EcoRegistry und das International Carbon Registry beteiligt. Gemeinsam wollen sie Kohlenstoffgutschriften, die im System jedes Registers gelistet sind, in Token umwandeln. Dies würde einen transparenteren und nachvollziehbaren Markt für klimarelevante Assets schaffen.

Jüngste US Stablecoin-Regeln beflügeln institutionelles Blockchain-Momentum

Die Ernennung von Kennedy erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Einführung von Blockchain bei multinationalen Banken an Dynamik gewinnt. Dieser Wandel wird durch eine neue Gesetzgebung in den USA vorangetrieben, die einen rechtlichen Rahmen für Stablecoins und tokenisierte Einlagen schafft. Infolgedessen beschleunigen die Institute, die früher vorsichtig waren, jetzt ihre Pilotprogramme. Außerdem holen sie sich erfahrene Führungskräfte, um ihre Bemühungen zu lenken.

Die Abteilung Kinexys wurde aus der breiteren Onyx-Plattform von JPMorgan ausgegliedert. Sie wurde dann umbenannt, um besser zu den kommerziellen Zielen der Bank zu passen. Jetzt vereint sie Tokenisierung, digitale Zahlungen und Informationsnetzwerke in einer einzigen Struktur. Diese Struktur ist darauf ausgelegt, Unternehmen und Institutionen zu bedienen, die Blockchain-basierte Systeme einführen.

Branchenbeobachter sehen in JPMorgans proaktivem Ansatz ein klares Signal. Große Finanzinstitute bereiten sich auf eine Zukunft vor, in der Assets, Transaktionen und Datenströme direkt auf der Kette existieren. Tokenisierte Zahlungen, grenzüberschreitende Abrechnungen und die Verfolgung von Emissionsgutschriften sind bereits erste Anzeichen dafür, wie sich diese Systeme entwickeln könnten.