Hyperliquid hängt Bitcoin, ETH und XRP ab

Der Kurs explodiert neuerlich um 25%

In wirtschaftlich stürmischen Zeiten scheint der Markt seit Monaten eine Konstante zu kennen. In dem herausfordernden Umfeld muss Hyperliquid zwar immer wieder den Turbulenzen Tribut zollen, doch die Kryptowährung kommt nach Verlusten immer noch stärker zurück. Das gilt auch für die letzten Wochen.

Erholung startete früher als der restliche Markt

Seit einigen Tagen geht es mit dem Token wieder steil bergauf. Ähnlich wie XRP startete auch Hyperliquid seine Erholung früher als die großen Kryptowährungen. Doch anders als Bitcoin, Ethereum und XRP fällt diese deutlich stärker aus.

Quelle: Coinmarketcap

So können sich die Hyperliquid-Investoren über Kursgewinne von nahezu 25% freuen. Allein seit gestern legte die Kryptowährung um rund 9% zu. Damit lässt Hyperliquid seine Mitbewerber deutlich hinter sich und festigt seine Stellung als Nr. 11 der Welt.

Kapitalerhöhung in Sicht

Diesen Weg möchte das Projekt offenbar weiter forcieren. Nicht umsonst hat Hyperliquid einen Antrag bei der SEC eingebracht, der eine geplante Kapitalerhöhung durch die Ausgabe neuer Aktien beschreibt. Bis zu $1 Milliarde sollen damit in die Kassen gespült werden und das Standing von Hyperliquid am Markt verbessern.

Die vielversprechendsten Kryptowährungen am Markt haben damit einen neuen Star gefunden. Analysten interpretieren die technischen Muster so, dass Hyperliquid-Investoren jubeln. Schließlich ist die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursgewinne gestiegen.

Hyperliquid Prognose sieht Anstieg von bis zu 50%

Die Prognose sieht vor, dass, wenn es Hyperliquid gelingt, über der Grenze von $44 zu bleiben, ein neues Allzeithoch rund um $60 wahrscheinlicher wird. Vor allem die Möglichkeit, zukünftig US-Aktien über die Plattform erwerben zu können, wird ausgesprochen positiv bewertet und gilt als Kurstreiber für die Zukunft.

