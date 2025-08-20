Harvard-Ökonom räumt Fehlannahmen bei Bitcoin Prognose ein und kritisiert Politik und Behörden scharf

Der Bitcoin Kurs notiert am Mittwochvormittag bei rund 113.473 US-Dollar. Der Preis lies zuletzt deutlich federn, bewegt sich aber weiterhin auf bemerkenswert hohem Niveau. Noch vor wenigen Jahren hielten viele diese Preisregion für nahezu utopisch – darunter auch Kenneth Rogoff, Harvard-Professor und ehemaliger Chefökonom des IWF, der nun ein Statement zu einer damals von ihm geäußerten Bitcoin Prognose abgegeben hat.

Er äußerte sich öffentlich – mit einer Mischung aus Rückblick, Selbstkritik und klarer politischer Abrechnung. In einem Post auf der Plattform X schrieb er: „Vor fast einem Jahrzehnt war ich der Harvard-Ökonom, der sagte, dass Bitcoin eher 100 als 100.000 US-Dollar wert sein würde.“ Heute müsse er einräumen, dass diese Einschätzung nicht eingetreten sei.

Die Grafik zeigt die BTC-Kursentwicklung seit 2013. Bildquelle: Coingecko.com

Selbstkritik bei BTC Vorhersage – aber auch Kritik

Doch Rogoffs Analyse endet nicht bei einer simplen Fehleinschätzung. Er macht deutlich, dass er seine damalige Prognose nicht aufgrund eines grundsätzlichen Misstrauens gegenüber Bitcoin als Technologie getroffen habe – sondern wegen seiner Überzeugung, dass Regierungen vernünftig agieren würden. Er habe damals schlicht zu viel Vertrauen in die USA gesetzt, erklärt Rogoff. Aus seiner Sicht wäre es naheliegend gewesen, dass politische Entscheidungsträger vernünftige Regulierungen einführen – schon allein, um Steuerhinterziehung und illegale Aktivitäten einzudämmen. Dass stattdessen kaum gehandelt wurde, sieht er heute als fundamentalen Irrtum in seiner damaligen Einschätzung.

Rogoff kritisiert in diesem Zusammenhang nicht Bitcoin, sondern das politische und regulatorische Umfeld, das seiner Meinung nach versagt habe. Er führt aus, dass er unterschätzt habe, wie stark Bitcoin sich als Zahlungsmittel innerhalb der weltweiten Schattenwirtschaft etablieren würde – ein Bereich, den er auf ein Volumen von 20 Billionen US-Dollar schätzt. Diese Nachfrage, so Rogoff, bilde einen stabilen Boden für den Bitcoin-Preis.

Interessenskonflikte bei Kryptowährungen

Besonders brisant ist ein weiterer Punkt seiner Kritik: die offensichtlichen Interessenkonflikte in der Politik. Rogoff äußerte sich überrascht darüber, „dass Regulierer – insbesondere der oberste Regulierer – scheinbar ungestraft Hunderte Millionen (wenn nicht Milliarden) an Kryptowährungen halten können, obwohl dies in einem klaren Interessenkonflikt steht.“ Namen nennt er nicht, die Botschaft ist dennoch deutlich.

Ironischerweise hat auch seine eigene akademische Heimat, die Harvard University, ihre Haltung längst angepasst. Die traditionsreiche Universität hat laut öffentlichen Angaben rund 116 Millionen US-Dollar in Bitcoin investiert – mehr als in Gold. Ein deutliches Zeichen dafür, wie stark sich die institutionelle Wahrnehmung in den vergangenen Jahren verändert hat.

Inzwischen gibt es eine ganze Reihe prominenter Stimmen mit teils spektakulären Kurszielen für die kommenden Jahre. Die wohl bekannteste stammt von Ark Invest: Deren Gründerin Cathie Wood rechnet in einem optimistischen Szenario mit einem Bitcoin-Preis von über einer Million US-Dollar – und das noch vor 2030. Auch andere Marktbeobachter verweisen auf die zunehmende institutionelle Akzeptanz, ETF-Zuflüsse und makroökonomische Umbrüche, die Bitcoin als vermeintlich „digitales Gold“ weiter stärken könnten. Klar ist: immer mehr Großanleger wollen Bitcoin kaufen – und handeln auch dementsprechend.

Rogoffs Beitrag erinnert daran, dass selbst erfahrene Ökonomen falsch liegen können – nicht aus Unwissen, sondern aus einem anderen Blickwinkel. In seinem Fall war es die Annahme, dass der Staat seiner regulatorischen Verantwortung konsequent nachkommt. Dass er sich hierin geirrt hat, sieht er heute als eine zentrale Erklärung für die überraschende Preisentwicklung von Bitcoin. Es ist ein Eingeständnis, das nicht nur selten, sondern auch aufschlussreich ist – weil es nicht den Fehler entschuldigt, sondern das System hinterfragt, das diesen Fehler möglich gemacht hat. Andere sind jedoch der Auffassung, dass es sich der Ökonom mit der Erklärung zu leicht macht, und seine Bitcoin Vorhersage in ein besseres Licht rücken möchte.

Die Frage, ob Bitcoin nun über- oder unterbewertet ist, bleibt offen. Doch die Tatsache, dass derartige Debatten inzwischen auf höchstem akademischem und politischem Niveau geführt werden, zeigt: Die Krypto-Revolution ist längst mehr als ein Randphänomen.