Großanleger kaufen Ethereum für 400 Mio. $ – Rekord bei aktiven Adressen stützt bullishe ETH-Prognose

Ethereum startet mit Rückenwind in die Woche: Am Montagvormittag notiert der ETH-Kurs bei 3.549 US-Dollar, was einem Tagesplus von 2,7 Prozent entspricht. Für das positive Marktumfeld sorgen unter anderem zwei Nachrichten: Zum einen ist ein deutlich erhöhtes Kaufinteresse institutioneller Investoren zu beobachten – allein in den vergangenen 24 Stunden wurden Ethereum-Käufe im Umfang von rund 400 Millionen US-Dollar registriert. Zum anderen verzeichnet das Netzwerk ein 2-Jahres-Hoch bei der Zahl aktiver Adressen.

Eine der auffälligsten Transaktionen der vergangenen Tage stammt von einer Wallet, die laut Arkham Intelligence im Zusammenhang mit institutionellen Käufen steht. Über den OTC-Desk von Galaxy Digital erwarb der Käufer innerhalb von nur drei Tagen Ethereum im Wert von rund 300 Millionen US-Dollar – ein Volumen, das selbst im aktuellen Marktumfeld für Aufmerksamkeit sorgt. Die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Zukäufe deuten weniger auf kurzfristige Spekulation, sondern vielmehr auf eine gezielte, strategische Akkumulation hin.

Die Grafik zeigt die Ether-Kursentwicklung im 24-Stunden-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Auch weitere Marktteilnehmer verstärken ihre Positionen spürbar. So kaufte die auf Ethereum fokussierte Firma SharpLink laut Daten von Lookonchain innerhalb von zwei Tagen insgesamt 30.755 ETH zum Durchschnittspreis von 3.530 US-Dollar – ein Investmentvolumen von über 108 Millionen US-Dollar. Die ETH-Mittel flossen demnach gezielt in die Unternehmensbilanz und unterstreichen die fundamentale Überzeugung institutioneller Akteure.

Ethereum News sorgen für Optimismus

Parallel zur Kapitalzufuhr auf Investorenseite zeigt sich auch auf Netzwerkebene eine deutliche Belebung: Sentora meldete am Wochenende einen Sprung auf 931.000 aktive Adressen – der höchste Tageswert seit fast zwei Jahren. Diese Entwicklung wird von Marktbeobachtern als klares Signal gewertet, dass das Nutzerinteresse an Ethereum wieder deutlich zulegt – ein möglicher Frühindikator für wachsende Akzeptanz und künftige Nutzung.

The number of active addresses on Ethereum hit 931,310 yesterday, the highest daily value in nearly 2 years pic.twitter.com/L5SGPtVUSL — Sentora (previously IntoTheBlock) (@SentoraHQ) July 31, 2025

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 428,6 Milliarden US-Dollar konsolidiert Ethereum seine Stellung als zweitgrößter Krypto-Asset – hinter Bitcoin, aber deutlich vor der Konkurrenz. Auch das Stimmungsbild unter Anlegern fällt entsprechend positiv aus: In einer täglichen Umfrage auf CoinGecko erwarten rund 80 Prozent der Teilnehmer eine kurzfristig steigende Kursentwicklung.

Ethereum Prognose gewagt, oder realistisch?

Auf der Prognoseplattform Polymarket rechnen aktuell rund 7 Prozent der Teilnehmer damit, dass Ethereum bis zum Jahr 2025 die Marke von 10.000 US-Dollar überschreitet. Das entspricht einem potenziellen Kursplus von über 180 Prozent – und zeigt: Auch wenn es sich nur um eine Minderheit handelt, preist immerhin fast jeder zehnte Marktbeobachter ein Szenario ein, das den Kurs in ganz andere Sphären rückt.

Der Screenshot zeigt die Wettquoten zu den Ethereum-Prognosen auf der dezentralen Wettplattform Polymarket. Bildquelle: Polymarket.com

Die Erwartung ist damit nicht verhalten, sondern nach wie vor von großem Optimismus getragen. Ob und inwiefern sich diese Ethereum Prognosen bewahrheiten, wird sich unterdessen erst noch zeigen müssen.