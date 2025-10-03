Googles Gemini AI prognostiziert enorme Zuwächse für XRP, Pi Coin und Shiba Inu bis Ende 2025

Gemini AI, Googles Antwort auf ChatGPT und einer seiner schärfsten Konkurrenten im Bereich der KI, geht davon aus, dass XRP, Pi Coin und Shiba Inu viel früher als von vielen Anlegern erwartet überdurchschnittliche Renditen erzielen könnten.

Bitcoin, der 2-Billionen-Dollar-Riese des Kryptosektors, wird derzeit etwa 4% unter seinem Rekordhoch von $124.128 gehandelt. Er ist über Nacht um 2% gestiegen und hat damit den 2%igen Anstieg der gesamten Marktkapitalisierung der Kryptowährungen ausgeglichen, die jetzt bei 4,19 Billionen $ liegt.

Der Oktober, der oft als „Uptober“ bezeichnet wird, gehört historisch gesehen zu den stärksten Monaten für Bitcoin, was die Chancen erhöht, dass neue Allzeithochs für mehrere führende Assets am Horizont auftauchen.

In der Zwischenzeit sorgen die politischen Entscheidungsträger in den USA für zusätzlichen Schwung. Im Juli unterzeichnete Präsident Trump den GENIUS Act, das erste Bundesgesetz zur klaren Regulierung von Stablecoins, das eine vollständige Rücklagenunterlegung vorschreibt. Kurz darauf brachte die SEC das Project Crypto auf den Weg, ein umfassendes Update, das darauf abzielt, die Wertpapierregulierung an digitale Assets anzupassen.

Da sich nun klarere Leitplanken abzeichnen, gehen Analysten davon aus, dass diese nächste Altcoin-Rallye den Zyklus von 2021 in den Schatten stellen könnte. Sollte sich der Ausblick von Gemini bewahrheiten, könnten XRP, Pi Network und Shiba Inu die Führung übernehmen.

XRP (Ripple): Gemini AI prognostiziert signifikanten Anstieg auf $5

Die Modelle von Gemini sagen voraus, dass XRP ($XRP) von Ripple bis Ende 2025 auf $5 klettern könnte, was einem Anstieg von etwa 68 % gegenüber dem aktuellen Kurs von $2,98 entspricht.

XRP hat in diesem Jahr bereits eine beachtliche Stärke gezeigt. Am 18. Juli kletterte er auf $3,65 und übertraf damit sein 2018er-Hoch von $3,40, bevor er angesichts des weltweiten politischen und wirtschaftlichen Gegenwinds um fast 18 % fiel.

Ripple baut sein internationales Zahlungsnetzwerk weiter aus und gewinnt an institutioneller Attraktivität. Im Jahr 2024 hat der UN Capital Development Fund XRP als erschwingliche Überweisungsoption für Schwellenländer anerkannt.

Quelle: Google’s Gemini

Es hat auch einen großen juristischen Sieg errungen: Die SEC hat ihre Klage Anfang 2025 aufgegeben, nachdem ein Gericht 2023 entschieden hatte, dass XRP-Verkäufe im Einzelhandel keine Wertpapiere sind.

Gemini geht davon aus, dass ein Ausbruch über das Hoch vom Juli XRP bis zum Jahresende auf $5 bringen könnte, obwohl andere LLMs wie ChatGPT eine aggressivere Hausse prognostizieren, die XRP in den Bereich von $7 bis $20 bringen könnte.

In den letzten 12 Monaten ist XRP um 404 % gestiegen und hat damit den Anstieg von Bitcoin (94 %) und Ethereum (79 %) um das Vierfache übertroffen.

Auch die technischen Signale sprechen dafür. Drei zinsbullische Flaggenformationen in diesem Jahr deuten auf eine mögliche Stärke in Q4 hin. Die jüngsten Zinssenkungen der US-Notenbank und die Zulassung des ersten XRP-ETF haben zwar keinen Ausbruch bewirkt.

Anstehende XRP-ETF-Entscheidungen Mitte des Monats sowie eine neue US-Kryptogesetzgebung bis Weihnachten könnten als starke Katalysatoren dienen.

Pi Network ($PI): Gemini AI erwartet ein explosives 20-faches Wachstum durch Mobile Mining

Pi Network ($PI) ist ein Pionier des „Tap-to-Mine“-Modells, das es den Nutzern ermöglicht, Coins direkt von ihren Smartphones aus zu minen, indem sie sich einfach anmelden und täglich tippen.

Quelle: Google’s Gemini

Gemini wird derzeit bei $0,266 gehandelt und skizziert ein Szenario, in dem Pi bis zum Jahresende auf $5,20 ansteigen könnte, was einer 20-fachen Steigerung entspräche. Da das Team aktiv an der Entwicklung des Ökosystems arbeitet, könnten mehrere bevorstehende Meilensteine diese optimistische Einschätzung untermauern.

Das Netzwerk hat kontinuierlich Updates herausgebracht und ist von Version 19 zu 23 übergegangen, wobei ein möglicher Start des Mainnets bevorsteht – Entwicklungen, die als starke Preistreiber wirken könnten.

Seit seinem Debüt im Februar 2025 war Pi sehr volatil und verzeichnete im Mai einen Anstieg von 171%. Der RSI ist auf 30 gesunken, was auf eine Unterbewertung und Raum für eine Erholung hindeutet, was für Gläubige bedeutet, dass jetzt der beste Zeitpunkt zum Einstieg ist.

Die Wiederholung des Hochs vom Februar bei $2,99 ist ein ehrgeiziges, aber plausibles Ziel. Selbst wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, könnte die historische Stärke der Kryptowährung im Oktober Pi bis November immer noch in Richtung der $1-Marke treiben, was eine gute Voraussetzung für eine festliche Hausse wäre.

Shiba Inu (SHIB): Gemini AI prognostiziert bis zu 4× Aufwärtsbewegung in zinsbullischen Bedingungen

Shiba Inu ($SHIB), der 2020 eingeführt wurde, hat sich als der schärfste Konkurrent von Dogecoin positioniert und verfügt nun über eine Marktkapitalisierung von $7,4 Milliarden.

Quelle: Google’s Gemini

Nach einem Anstieg von 2 % über Nacht handelt SHIB bei etwa $0,00001242 und bewegt sich damit weitgehend im Einklang mit dem kollektiven Kryptowährungsraum, auch wenn seine hohe Marktkapitalisierung ihm nicht den gleichen Erfolg wie dem breiteren Meme Coin-Raum beschert, der über Nacht um 8,5 % auf einen Gesamtwert von $81,7 Mrd. gestiegen ist.

Technisch gesehen ist SHIB in diesem Jahr bereits aus einem fallenden Keil und einer bullischen Flagge ausgebrochen. Wenn SHIB bis November die Marke von $0,000025 überschreitet, könnte die Gemini-Prognose von $0,000032-$0,00005 bis zum Jahresende erreicht werden, was einem 4fachen Anstieg gegenüber dem aktuellen Niveau entspräche.

Der RSI von SHIB liegt derzeit bei 51 und spiegelt damit einen Kauf wider, der an Fahrt gewinnt, während der Rest des Kryptomarktes heute grüne Kerzen zündet.

Abgesehen von seinen Meme Coin-Wurzeln hat SHIB seinen Nutzen durch Shibarium, seine Layer-2-Blockchain, die schnelle, kostengünstige Transaktionen, dApps und zusätzliche Privatsphäre unterstützt, erweitert, wodurch er sich von konkurrierenden Meme Token abhebt.

Maxi Doge (MAXI): Ein hochvolatiler Meme Coin als Nebenwette

Neben den Haupt-Calls hat Gemini auch ein steigendes Interesse an Maxi Doge ($MAXI) festgestellt, einem spekulativen Meme Coin, der sich als „verstärkter Cousin“ von Dogecoin positioniert. Er spricht Trader an, die auf der Suche nach risikoreichen Small-Cap-Titeln und einem von der Community ausgelösten Hype sind.

Im Gegensatz zum Dogecoin, der sich zu einem Large-Cap-Projekt entwickelt hat, setzt Maxi Doge auf Meme-Kultur und Volatilität. Seit seinem Start hat er innerhalb weniger Wochen bereits 2,6 Millionen Dollar eingesammelt.

MAXI wurde als ERC-20 Token auf Ethereum entwickelt und setzt auf ein Wachstum von der Basis aus, das sich auf Telegram- und Discord-Kampagnen, Trading-Wettbewerbe und zukünftige Partnerschaften stützt.

Von den insgesamt 150,24 Milliarden sind 25 % für einen „Maxi-Fonds“ für Marketing und Kooperationen vorgesehen. Das Staking ist bereits live und bietet bis zu 127 % APY, obwohl die Renditen mit zunehmender Nutzerzahl sinken werden.

Derzeit sind Token zum Vorverkaufspreis von $0,00026 erhältlich, wobei die Preise in künftigen Runden schrittweise steigen werden.

Anleger können direkt über die Maxi Doge Website mit Wallets wie MetaMask oder Best Wallet kaufen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden über die offiziellen X- und Telegram-Seiten von Maxi Doge.