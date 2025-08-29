Googles Gemini AI prognostiziert den Preis von XRP, Solana und Cronos bis Ende 2025

Der Markt war in letzter Zeit wackelig und es gab viel bärisches Gerede, aber Gemini AI (Googles neuestes Modell) sagt für XRP bis Ende 2025 einen massiven Aufschwung voraus, der durch den wachsenden Nutzen in der realen Welt angetrieben wird. Das Gleiche gilt für Cronos mit seinem expandierenden Ökosystem und Solana, das ein starkes Comeback erleben und Ethereum möglicherweise wieder überflügeln wird.

Ethereum hat gerade ein neues Allzeithoch bei 4.958 $ erreicht und damit allen gezeigt, dass es immer noch der beste Alt-Kurs ist. Diese Rallye hat auch den Rest der Altcoins beflügelt, obwohl sie sich inzwischen wieder abgekühlt haben. Im Moment konsolidiert sich Ethereum, während Solana ins Rampenlicht rückt und wieder über $210 pumpt.

Bitcoin bewegt sich derzeit um $113K und liegt damit etwa 9% unter seinem ATH von $124K im August. Analysten sind nach wie vor optimistisch, da die Regulierung reibungsloser denn je zu sein scheint, und die Prognosen von Gemini decken sich mit dieser Einschätzung.

XRP (Ripple): Gemini AI sagt, dass die explosive Jahresendrallye erst der Anfang sein könnte

2025 war das Jahr des großen Durchbruchs für XRP. Nachdem er endlich die SEC geschlagen hatte, schoss er über $1 und ist in den letzten 12 Monaten um über 400 % gestiegen. Google Gemini sagt voraus, dass die Rallye weitergehen wird.

Die Akzeptanz steigt rapide an, immer mehr Menschen nutzen das Netzwerk und die offizielle XRP Mastercard ist jetzt verfügbar, womit es direkt in den Bereich der Multibillionen-Dollar-Kredite vordringt. Im Oktober wird wahrscheinlich ein ETF aufgelegt, was dem Ganzen noch mehr Schwung verleihen könnte. Die Charts stimmen mit dem Hype überein.

Quelle: XRPUSD / TradingView

Der Chart deutet auf eine mögliche Jahresendrallye hin, die XRP in Richtung $10 treiben könnte, wenn die Marktstärke anhält. Das Volumen nimmt zu und es gibt reichlich Aufwärtspotenzial, solange der Kurs über $2,90 bleibt.

Langfristig scheint der Weg zu $10 frei zu sein, aber zunächst muss XRP den Widerstand bei $3,66 durchbrechen, demselben Niveau, von dem aus er zurückgewiesen wurde, bevor er wieder unter $3 rutschte.

Cronos (CRO): Der Weg zum Dollar ($1,00) scheint näher denn je zu sein

Cronos entwickelt sich zu einem der „bleibenden“ Coins. Die Trump Media and Technology Group hat vor kurzem eine Partnerschaft mit Crypto.com bekannt gegeben, bei der Cronos als Utility-Token für Belohnungen auf Truth Social und Truth+ eingesetzt wird. Die Nutzer können nun direkt über die Wallet von Crypto.com Engagement-„Edelsteine“ gegen CRO eintauschen.

Unmittelbar nach der Bekanntgabe der Nachricht stieg CRO um 30 % auf $0,20 und hat seitdem die Marke von $0,30 überschritten. Die Kursziele bewegen sich weiter nach oben, und wie Gemini betont, baut sich das Momentum für ein starkes Haussejahr auf.

Quelle: CROUSD / TradingView

CRO ist mit einer Marktkapitalisierung von über 11B und einem Kurs von 0,30 wieder unter den Top 20 Coins.

Der RSI ist auf 85 gestiegen und damit in den überkauften Bereich vorgedrungen. Das deutet oft auf einen Rückzug hin, wenn die Käufer müde werden, aber das ist beim CRO-Kurs noch nicht passiert.

Eine Korrektur in Richtung des $0,23 0,382 Fibonacci-Levels, einer typischen Zone für flache Retracements, erscheint vernünftig. Dennoch prognostiziert Gemini AI, dass CRO bis zum Jahresende die Marke von $0,80 erreichen wird. Die Analysten schließen sich dieser Prognose weitgehend an, insbesondere angesichts der Welle beschleunigter Nachrichten, die das Momentum antreiben.

Solana (SOL): Gemini prognostiziert das ultimative Comeback

Solana nähert sich seinem Allzeithoch bei $251, wobei $300-$350 laut Gemini und Analysten ein konservatives Ziel für den Kurs bis zum Jahresende darstellen.

Ironischerweise erfolgte dieser Anstieg auf über $210 unmittelbar nachdem Jim Cramer die Forderung nach einem Anstieg von Solana auf $2.000 zurückgewiesen hatte. Dieses Niveau ist zwar weder in diesem noch im nächsten Jahr zu erwarten, aber allein ein Anstieg auf $500 wäre mehr als genug, um die Anleger kurzfristig zu begeistern.

Quelle: SOLUSD / TradingView

Wenn Solana ein neues Allzeithoch erreicht, könnte sich die Entwicklung in Richtung $300 schnell beschleunigen. Im vergangenen Jahr hat SOL eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit bewiesen und starke Unterstützungsniveaus gehalten, selbst als viele an seiner Leistung zweifelten.

Jeder Ausbruch bei SOL führt in der Regel zu massiven Kursgewinnen im gesamten Ökosystem – insbesondere bei den Memecoins. Schauen Sie sich nur DogWifHat (WIF) an, der von einer Marktkapitalisierung von weniger als $1 Mio. auf Milliarden von Dollar gestiegen ist.

Das ist der Grund, warum Memecoins nach wie vor eine Schlüsselposition auf dem Markt einnehmen und warum neue Markteinführungen so viel Aufmerksamkeit erregen. Der Trend ist mit Maxi Doge, dem neuesten Memecoin mit Hundemotiv, gerade sehr lebendig und schlägt hohe Wellen.

