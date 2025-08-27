Google Cloud stellt L1 Blockchain vor, um Zahlungen und Abrechnungen zu ermöglichen

Rich Widmann, Head of Strategy, sagte, dass die Google Cloud Universal Ledge für jedes Finanzinstitut entwickelt wurde und eines Tages direkt von Firmen wie Amazon oder Microsoft betrieben werden könnte, um deren Kunden besser zu bedienen.

Google Cloud stößt mit der Entwicklung einer Layer-1-Plattform, dem Google Cloud Universal Ledger (GCUL), in die Blockchain-Infrastruktur vor. Das System ist für Finanzinstitute konzipiert und soll tokenisierte Assets, Abrechnungen und Python-basierte Smart Contracts unterstützen.

Die Initiative, die derzeit in einem privaten Testnetz läuft, wurde erstmals im März in einem gemeinsamen Pilotprojekt mit der CME Group vorgestellt. Die beiden Unternehmen kündigten Pläne zur Erprobung von Tokenisierung und Großhandelszahlungen auf dem verteilten Ledger an, obwohl sie es damals noch nicht als Layer-1-Blockchain bezeichneten.

Rich Widmann, Global Head of Strategy für Web3 bei Google Cloud, bestätigte die Positionierung in einem LinkedIn-Post am Dienstag.

GCUL soll mehrere Banken und Partner bedienen, nicht nur ein einziges Unternehmensnetzwerk

Er beschrieb GCUL als „neutrale“ Infrastrukturebene und stellte es in einer vergleichenden Grafik neben Projekten von Circle und Stripe vor. Das Diagramm wurde ursprünglich von Chuk Okpalugo, Produktleiter bei Paxos, erstellt, um institutionelle Blockchain-Initiativen zu vergleichen.

Widmann betonte, dass GCUL sich von anderen Corporate Chains unterscheiden soll. Stripe entwickelt derzeit seine eigene Ethereum-kompatible Chain namens Tempo, die sich auf Hochleistungszahlungen konzentriert. Circle baut unterdessen Arc auf, um den Nutzen seines USDC Stablecoins zu erhöhen.

Im Gegensatz dazu sagte Widmann, dass Google beabsichtigt, GCUL als gemeinsame Basis für Finanzinstitute und nicht als vertikal integrierten Produktstapel zu verwenden.

Google expandiert vom Hosting von Blockchains zum Aufbau eines eigenen Protokolls mit GCUL

Die Blockchain-Bemühungen von Google spiegeln seinen breiteren Vorstoß in digitale Assets wider. Das Unternehmen hat sich bereits mit Coinbase für Cloud-Zahlungen zusammengeschlossen, in Web3-Startups investiert und Infrastruktur für öffentliche Blockchains wie Solana bereitgestellt.

Mit GCUL signalisiert Google seine Absicht, über das Hosting hinaus in die Protokollentwicklung einzusteigen.

Einige Beobachter haben in Frage gestellt, ob Google glaubhaft Neutralität beanspruchen kann, während es seinen eigenen Ledger betreibt. User auf X wiesen darauf hin, dass die Dezentralisierung bei einer Chain, die von einem einzigen Technologieunternehmen entwickelt und betrieben wird, eine offene Frage bleibt.

Widmann entgegnete, dass GCUL so konzipiert ist, dass „jedes Finanzinstitut darauf aufbauen kann“. Er merkte an, dass Konkurrenten wie Tether die Chain von Circle nicht verwenden würden und Zahlungsabwickler wie Adyen die von Stripe wahrscheinlich meiden würden.

CME Group Pilot wird als frühe Unterstützung von Googles Blockchain-Vorstoß gesehen

Das Projekt befindet sich noch in der Anfangsphase. Weitere technische Details werden jedoch in den kommenden Monaten erwartet.

Widmann hat auch angedeutet, dass Firmen wie Amazon oder Microsoft irgendwann direkt teilnehmen könnten. Langfristig ist es das Ziel, dass externe Unternehmen GCUL selbst betreiben, damit sie ihre Kunden effektiver bedienen können, sagte er.

Für Google ist der Universal Ledger ein Versuch, sich eine Rolle als neutrale Ebene im globalen Finanzwesen zu sichern. Gleichzeitig gewinnt die Tokenisierung von Assets immer mehr an Schwung. Blockchain-basierte Abwicklungen sind auch für große Banken, Fonds und Unternehmen interessant, was Googles Vorstoß noch dringlicher macht.

Die Entscheidung der CME Group, Zahlungen auf dem System zu pilotieren, wird als eine frühe Bestätigung dieses Ansatzes angesehen.

Die private Testnet-Phase markiert den Beginn dessen, was eine der ehrgeizigsten Blockchain-Initiativen von Google werden könnte.