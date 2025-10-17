Gold oder Bitcoin? Zwei Fluchtwährungen in Zeiten wachsender Unsicherheit – doch die Kryptowährung gerät unter Druck

Die Finanzmärkte befinden sich in einer heiklen Phase. Während die Kurse an den Aktienmärkten ins Rutschen geraten und sich immer mehr Stimmen vor einer globalen Finanzkrise warnen, erlebt Gold eine historische Rallye. Der Bitcoin hingegen steht unter Druck – und sorgt mit seiner Schwäche inmitten der Panik für Diskussionen: Ist Gold wieder der wahre sichere Hafen, oder steht die Kryptowährung kurz vor einer Umkehr, sollte man demnach Bitcoin kaufen?

Gold mit Rekordlauf – Anleger flüchten aus Fiat

In den frühen Morgenstunden des Freitags erreichte Gold auf den COMEX Dezember-Futures-Märkten ein neues Allzeithoch bei 4.371 US-Dollar. Innerhalb von nur sieben Tagen verteuerte sich das Edelmetall um 7,7 Prozent, getrieben von geopolitischen Spannungen, Handelszöllen und wachsender Skepsis gegenüber dem US-Dollar.

Laut mehreren Analysten wird die Nachfrage nach Gold inzwischen als „nahezu unelastisch“ bezeichnet – Anleger kaufen unabhängig vom Preisniveau. Der bekannte Finanzkommentator Peter Schiff sieht darin ein unmissverständliches Warnsignal: „Dieser Anstieg deutet wahrscheinlich auf eine US-Dollar- und Souveränschuldenkrise im nächsten Jahr hin, die die Finanzkrise von 2008 wie einen Sonntagsspaziergang aussehen lässt.“

Die Grafik zeigt den Anstieg beim Google-Suchvolumen für “Gold kaufen” im 12-Monats-Rückblick. Bildquelle: trends.google.de

Tatsächlich mehren sich Anzeichen, dass das Vertrauen in den Dollar schwindet. Die US-Staatsverschuldung liegt auf Rekordniveau, die jährlichen Zinszahlungen übersteigen eine Billion US-Dollar. Viele Beobachter fürchten, dass Washington gezwungen sein wird, die Geldmenge erneut massiv auszuweiten, um die Last tragbar zu halten – was langfristig Inflation bedeutet.

Bitcoin Prognose: Kryptowährung schwächelt, aber Narrativ lebt

Während Gold neue Rekorde schreibt, kämpft Bitcoin. Am Freitagnachmittag notierte der Kurs bei 106.029 US-Dollar, rund 14 Prozent unter dem Allzeithoch vom Oktober. Technisch droht ein Test der psychologisch wichtigen 100.000-Marke – und der Markt zeigt Nervosität.

Die Grafik zeigt die BTC-Performance im Wochen-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Die ETF-Abflüsse vom Donnerstag in Höhe von 530,9 Millionen US-Dollar sind der stärkste Kapitalabzug seit Wochen. Institutionelle Anleger scheinen kurzfristig Risiko zu reduzieren, während der Crypto Fear & Greed Index mit einem Wert von 22 („Extreme Furcht“) den tiefsten Stand der letzten drei Monate markiert.

Doch auch wenn die Stimmung angespannt ist, bleibt das übergeordnete Narrativ bestehen: Bitcoin als digitales Gold. Der mexikanische Milliardär Ricardo Salinas etwa hält am bullischen Szenario fest. Auf X schrieb er diese Woche: „Bitcoin wird mindestens um das 14-Fache steigen – um mit Gold gleichzuziehen, und danach wird es outperformen.“

Marktpsychologie: Liquidität vor Logik

Kurzfristig zeigt sich jedoch, dass Panik stärker wirkt als Theorie. In Phasen akuter Unsicherheit flüchten Investoren zunächst in Liquidität – und verkaufen riskantere Anlagen, selbst jene, die sie prinzipiell langfristig als Schutz ansehen. Das erklärt, warum Gold steigt, während Bitcoin fällt, auch wenn es sich hierbei nur um einen Teilaspekt handelt.

Gold-Performance. Bildquelle: finanzen.net

Ein ähnliches Muster war bereits im März 2020 zu beobachten: Erst als die Zentralbanken begannen, ihre Bilanzen massiv auszuweiten, startete Bitcoin seine damals spektakuläre Erholungsphase. Der ehemalige BitMEX-CEO Arthur Hayes hatte diesen Mechanismus jüngst erneut betont: Steigt die Geldmenge oder die Kreditvergabe im Bankensystem, steigt auch der Preis von Bitcoin in Fiat-Einheiten – einfach, weil mehr Liquidität auf ein knappes Gut trifft.

Bitcoin oder Gold? Zwei Wege zur Knappheit

Die entscheidende Frage lautet also nicht „Gold oder Bitcoin?“, sondern wann sich der Markt eindeutig Richtung Knappheit und Inflationsschutz bewegt. Sollte sich abzeichnen, dass die USA tatsächlich weiter inflationieren müssen, um ihre Schulden tragbar zu halten, könnte Bitcoin mittelfristig deutlich profitieren.

Analysen von Fidelity Digital Assets und Bernstein Research sehen in einem solchen Umfeld 150.000 bis 200.000 US-Dollar als realistischen Zielbereich. Andere – wie Arthur Hayes oder Raoul Pal – sprechen sogar von möglichen 250.000 US-Dollar und mehr, sobald die Liquiditätswende einsetzt. Mit einer derartig optimistischen Bitcoin Prognose sind sie nicht allein.

Bitcoin kaufen? Und es könnte sich doch lohnen

Gold hat in diesem Jahr seine Rolle als klassischer Zufluchtsort eindrucksvoll bestätigt. Bitcoin dagegen steht im Moment unter Druck – weniger aus fundamentalen Gründen, sondern wegen akuter Risikoaversion und Kapitalflucht.

Doch die zentrale Frage „Gold oder Bitcoin?“ lässt sich nicht eindeutig beantworten – sie spiegelt vielmehr zwei unterschiedliche Strategien wider: Wer kurzfristig Sicherheit sucht, greift zu Gold. Wer dagegen auf strukturelle Veränderungen im Finanzsystem setzt und an digitale Knappheit glaubt, dürfte langfristig bei Bitcoin womöglich noch besser aufgehoben sein. Sollte sich die Inflation erneut beschleunigen oder die Geldpolitik lockern, könnte Bitcoin den Spieß umdrehen – und genau dann beginnen, Gold zu überflügeln.