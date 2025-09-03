Gemini IPO zielt auf eine Bewertung von $2,22 Mrd. ab – schaffen es Winklevoss?

Gemini, die von den Zwillingsbrüdern Cameron und Tyler Winklevoss gegründete Kryptowährungsbörse mit Sitz in New York, strebt bei seinem Börsengang in den USA eine Bewertung von bis zu 2,22 Milliarden Dollar an.

Der Schritt spiegelt den wachsenden Optimismus unter den Plattformen für digitale Assets wider, dass der Appetit der Investoren auf Börsengänge nach einer längeren Verlangsamung zurückkehrt.

Wie das Unternehmen am Dienstag bei der Securities and Exchange Commission (SEC) einreichte, plant Gemini den Verkauf von 16,67 Millionen Aktien seiner Stammaktien der Klasse A zu einem erwarteten Preis von 17 bis 19 US-Dollar pro Aktie. Wenn der Preis am oberen Ende der Preisspanne liegt, könnte das Angebot bis zu 317 Millionen Dollar einbringen.

Details zum Angebot

Der Börsengang wird unter dem Firmennamen Gemini Space Station, Inc. durchgeführt. Die Aktien werden am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol „GEMI“ gehandelt.

Darüber hinaus werden Gemini und seine verkaufenden Aktionäre den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 2,5 Millionen zusätzlichen Aktien einräumen, um mögliche Mehrzuteilungen abzudecken.

Das Angebot hängt von den Marktbedingungen ab, und das Unternehmen wies darauf hin, dass es keine Garantie für den Zeitpunkt, den Umfang oder die endgültigen Bedingungen gibt. Dennoch ist die Notierung ein Meilenstein für eine der ersten regulierten Kryptobörsen in den USA.

Banken-Schwergewichte führen den Deal an

Eine Reihe von Wall Street-Giganten hat sich bereit erklärt, die Transaktion zu unterstützen. Goldman Sachs und Citigroup fungieren als Lead Bookrunner, gefolgt von Morgan Stanley und Cantor.

Zu den weiteren Bookrunnern gehören Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company und Rosenblatt. Co-Manager wie Academy Securities, AmeriVet Securities und Roberts & Ryan werden die Transaktion ebenfalls unterstützen.

Das Angebot wird ausschließlich über einen Prospekt abgewickelt, den Anleger bei Goldman Sachs oder Citigroup erhalten können.

Welle von Kryptobörsen strebt an die Börse

Die Circle Internet Group schloss im Juni ihren Börsengang im Wert von 1,2 Milliarden Dollar ab. Sie verkaufte 19,9 Millionen Aktien zu je 31 Dollar und erzielte einen Nettoerlös von 583 Millionen Dollar nach Gebühren.

🚀 @circle stock jumps 11% pre-market after first public earnings show USDC at $61.3B with 90% growth despite $482M net loss from IPO charges.#Circle #USDChttps://t.co/N3I6zOtaVo — Cryptonews.com (@cryptonews) August 12, 2025

Der Börsengang wurde als Vorbote für den Börsengang von Unternehmen mit digitalen Assets aufmerksam verfolgt und deutet auf den Appetit der Investoren auf eine kryptogebundene Finanzinfrastruktur hin.

Nach seinem Debüt veröffentlichte Circle seinen ersten Quartalsbericht als börsennotiertes Unternehmen, der die Aktien im vorbörslichen Handel um 11 % steigen ließ. Das Unternehmen meldete Gesamteinnahmen und Rücklagen in Höhe von $658 Mio., was einem Anstieg von 53 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die wachsende Nachfrage nach seinem Stablecoin USDC widerspiegelt.