Fintech-Firma Klarna erhält $1,37 Mrd. beim US-Börsengang und bereitet sich auf das Marktdebüt vor

Der „Buy Now, Pay Later“ (BNPL) Kreditgeber Klarna meldete, dass er bei seinem US-Börsendebüt 34,3 Millionen Aktien zu je $40 verkauft hat.

Das schwedische Zahlungsunternehmen Klarna hat bei seinem Börsengang in den USA 1,37 Milliarden Dollar eingenommen.

Der „Buy Now, Pay Later“ (BNPL) Kreditgeber meldete den Verkauf von 34,3 Millionen Aktien zu einem Preis von 40 Dollar pro Stück, was über der angekündigten Preisspanne von 35 bis 37 Dollar liegt. Einem Bericht von Reuters zufolge entspricht der Verkauf einer Bewertung von Klarna in Höhe von 15 Milliarden Dollar.

Im Jahr 2022, als die Zinsen und die Inflation in die Höhe schossen, war die Bewertung des Unternehmens auf 6,7 Milliarden Dollar gesunken.

Klarna hatte seinen Vorstoß in die Kryptowährung im Februar unternommen, als CEO Sebastian Siemiatkowski die Krypto-Community um Vorschläge bat, wie Klarna die Kryptowährung in sein Ökosystem integrieren sollte.

Das Unternehmen, das neben BNPL eine Reihe von Zahlungslösungen für das Online-Shopping anbietet, hat bei der US-Börsenaufsicht SEC einen Börsengang im November 2024 beantragt.

Das IPO-Debüt am Dienstag positioniert Klarna als einen wichtigen Akteur im sich entwickelnden Sektor für digitale Zahlungen. Das Unternehmen wird ab Mittwoch an der New Yorker Börse unter dem Symbol „KLAR“ gehandelt.

Das Debüt von Klarna könnte den FinTech IPO Index stärken

Das Ende des dritten Quartals rückt näher und der FinTech IPO Index hat seit Jahresbeginn eine starke Performance gezeigt (YTD). Laut Pymnts stieg der Index bis zum 5. September um 118 %, angetrieben von den BNPL-Unternehmen Affirm und Opendoor.

Außerdem gab das Fintech-Unternehmen und Stablecoin-Emittent Figure Technology bekannt, dass es diesen Monat an die Börse gehen will. Das Unternehmen möchte bis zu 526 Millionen Dollar durch einen Börsengang einnehmen und plant den Verkauf von 21,5 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 18 und 20 Dollar pro Stück.

Das Unternehmen Klarna, das seit Jahren einen Börsengang in New York plant, hat im zweiten Quartal 52 Millionen Dollar Verlust gemacht, gegenüber 7 Millionen Dollar im Vorjahr.

Der Umsatz des Unternehmens stieg jedoch von $682 Mio. auf $823 Mio. Ursprünglich hatte Klarna einen Börsengang im April angestrebt, berichtet die Financial Times.

Der Börsengang des von Sequoia Capital unterstützten Unternehmens am Dienstag folgt auf eine Welle von Angeboten von Circle, Figma und Bullish, die den breiteren IPO-Markt wiederbelebt haben. Die Preisgestaltung von Klarna würde das Vertrauen der anderen Unternehmen im Fintech IPO Index weiter stärken.