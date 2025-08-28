EZB unter Druck: Kommt der digitale Euro auf eine öffentliche Blockchain?

Den Notenbankern läuft die Zeit davon

Er beschäftigt die Öffentlichkeit bereits seit Jahren. Der digitale Euro sollte ein Gegengewicht zu digitalen Währungen bilden, doch seine Umsetzung nimmt bereits Jahre in Anspruch. Davon abgesehen sehen viele seiner Gegner die Einführung kritisch.

Viel Kritik zum Start

Sie verweisen auf staatliche Überwachung und die hohen Kosten, die sich daraus ergeben. Zudem wird der digitale Euro in seiner verfügbaren Menge für Privatpersonen begrenzt sein und kann daher maximal eine Ergänzung zu bestehenden Zahlungssystemen sein.

Doch die Europäische Zentralbank (EZB) gibt nicht auf und wollte eigentlich im Herbst dieses Jahres den Startschuss für die Umsetzung des ambitionierten Projekts geben. Doch wie so oft, wenn Staaten Konkurrenzprodukte entwickeln wollen, überholt sie die Realität.

Die Realität hat die Pläne der EZB überholt

Dies zeigt sich aktuell im Boom der Kryptowährungen. Dieser wurde nicht nur durch verstärkte Akzeptanz institutioneller Investoren, sondern auch durch die Aufgeschlossenheit der US-Politik angestoßen.

Spot-ETFs, die den Kurs in Echtzeit nachbilden, haben der breiten Masse an Anlegern die Chance gegeben, Bitcoin und Co. schnell und sicher zu kaufen und zu verwahren. Der digitale Euro ist jedoch weiterhin ein Versuchsobjekt, dessen Markteinführung noch nicht einmal feststeht.

Kommt der digitale Euro auf Ethereum?

Angesichts des Drucks, den der Erfolg herkömmlicher Kryptowährungen ausübt, überlegt die EZB derzeit angeblich, von ihrem Plan, diesen auf einer eigenen Blockchain zu veröffentlichen, abzurücken.

Glaubt man den Gerüchten, dann plant die EZB, ihren digitalen Euro auf bestehenden öffentlichen Blockchains wie Ethereum oder Solana auf den Markt zu bringen. Das brächte Transparenz und Nachvollziehbarkeit.

Die USA halten nichts von digitalen Zentralbankwährungen

Während die USA mit ihrer Gesetzgebung für Stablecoins diese im Markt unterstützen, setzt die EU jedoch weiterhin auf eine digitale Zentralbankwährung. Diese möchten manche politische Kreise in den USA sogar verbieten.

Diese unterschiedlichen politischen Zugänge zeigen einmal mehr, wie unterschiedlich die beiden führenden westlichen Staaten und Staatenbünde auf Kryptowährungen reagieren.