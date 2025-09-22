Ex-SEC-Boss Gary Gensler teilt wieder gewaltig aus

Er hält die meisten Kryptowährungen weiterhin für wertlos

Gary Gensler galt einst als der „Endgegner“ der Kryptobranche. Der langjährige Boss der SEC wurde unter US-Präsident Joe Biden zum Vorsitzenden der amerikanischen Wertpapieraufsicht berufen und startete bald einen regelrechten Feldzug gegen Kryptowährungen.

Im Vordergrund stand dabei der jahrelange Rechtsstreit gegen Ripple und dessen Kryptowährung XRP. Diese sei, laut Ansicht von Gensler, ein genehmigungspflichtiges Wertpapier und daher illegal am Markt.

Am Ende gescheitert?

Während seiner Amtszeit konnte sich die SEC allerdings vor Gericht nicht durchsetzen, Genslers Nachfolger beendet den Streit mit einem Vergleich. Als Donald Trumps Wahl im November 2024 feststand, verkündete Gensler seinen Rückzug von der SEC und trat bei Amtsantritt Trumps zurück.

Seither war es ruhig um Gensler, der jetzt erstmals wieder ein Interview gab. Im Gespräch mit CNBC zeigte sich Gensler weiterhin von der Richtigkeit seiner Vorgangsweise überzeugt. Er bereue seinen Ansatz zu Kryptowährungen nicht, gab er dabei zu Protokoll.

Hochspekulativ und riskant?

Daran ändere sich auch nichts, obwohl sich viele Investoren begeistert von dem Kurswechsel zeigen, den sein Nachfolger Paul Atkins in der SEC eingeleitet hatte. Gensler blieb unnachgiebig und zeigte sich stolz auf seine Arbeit.

Er sei weiterhin davon überzeugt, die richtigen Entscheidungen bezüglich der Regulierung von digitalen Vermögenswerten getroffen zu haben. Diese seien hochspekulativ und sehr riskant. Die SEC habe unter seiner Leitung hauptsächlich den Anlegerschutz im Visier gehabt. Gensler verwies auch auf viele Betrüger und nannte dabei exemplarisch den Fall Sam Bankman-Fried, dessen Kryptobörse FTX enormen Schaden verursacht hatte.

Die SEC hat einen Kurswechsel um 180 Grad vollzogen

Der ehemalige SEC-Boss war mit seinem Rücktritt dem Rauswurf durch Donald Trump zuvorgekommen. Dieser hatte bereits im Wahlkampf verkündet, Gensler am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit zu entlassen. Seither lehrt Gensler an der MIT Sloan School of Management als Dozent.

Seither hat sich in der Branche viel geändert. Die SEC hat zahlreiche Klagen gegen Kryptounternehmen fallen lassen und tritt jetzt wesentlich aufgeschlossener auf. Sie reagiert damit auf den neuen Kurs der US-Regierung, der Kryptowährungen fördert und gleichzeitig mit einem gesetzlichen Rahmen versieht.