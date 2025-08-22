EU prüft Ethereum oder Solana für digitalen Euro, da das US Stablecoin-Gesetz den Druck erhöht: Bericht

Autor Manuela Richter Autor Manuela Richter Über den Autor Manuela Richter ist seit 20 Jahren als freiberufliche Redakteurin tätig. Die studierte Mikrobiologin war als Countrymanagerin über 16 Jahre für PokerNews tätig und ist seit Beginn an Teil des... Autoren Profil Teilen Kopiert Zuletzt aktualisiert am: August 22, 2025

Europäische Beamte arbeiten schneller an Plänen für einen digitalen Euro, nachdem Washington ein weitreichendes Stablecoin-Gesetz verabschiedet hat, das viele in Brüssel als Bedrohung für die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Einheitswährung sehen.

Der Financial Times zufolge sagten Personen, die den Gesprächen nahe stehen, dass die Verschiebung begann, nachdem die USA den Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act, bekannt als Genius Act, verabschiedet hatten.

Seitdem haben die Beamten überlegt, wie das europäische Projekt strukturiert werden sollte.

BREAKING: E.U. CONSIDERING RUNNING DIGITAL EURO ON A PUBLIC BLOCKCHAIN SUCH AS SOLANA OR ETHEREUM RATHER THAN A PRIVATE ONE DUE TO CONCERN OVER COMPETITIVENESS – PER FT SOURCES pic.twitter.com/WTHL040BvD — DEGEN NEWS (@DegenerateNews) August 22, 2025

Rasches Handeln der USA bei der Krypto-Regulierung setzt EU unter Druck, Pläne zu beschleunigen

Der Genius Act, der im Juli von Präsident Donald Trump unterzeichnet wurde, enthält die ersten umfassenden Regeln für den 288 Milliarden Dollar schweren Stablecoin-Markt.

Die Gesetzgebung sieht vor, dass Emittenten von an den Dollar gekoppelten Token volle Rücklagen in Form von liquiden Mitteln halten, Lizenzierungspflichten erfüllen und strenge Berichtsstandards einhalten müssen. Befürworter argumentieren, dass das Regelwerk den Verbraucherschutz stärkt und gleichzeitig Raum für Innovationen lässt – ein Gleichgewicht, das die Regulierungsbehörden nur schwer erreichen konnten.

In Europa hat der rasche Schritt aus Washington die politischen Entscheidungsträger verunsichert, die ihr eigenes Projekt vorsichtiger vorangetrieben hatten.

Debatte über öffentliche Blockchain versus privaten Ledger für digitalen Euro wächst

Berichten zufolge debattieren Beamte nun darüber, ob ein digitaler Euro auf einer öffentlichen Blockchain wie Ethereum oder Solana laufen soll. Dies ist eine Abkehr von früheren Plänen, die auf einen von der Europäischen Zentralbank kontrollierten privaten Ledger setzten.

Befürworter sagen, dass die Verwendung einer offenen Blockchain eine größere Verbreitung des Euro ermöglichen könnte, während Kritiker davor warnen, dass öffentliche Netzwerke Transaktionen einer genauen Prüfung aussetzen und Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes aufwerfen.

Befürworter argumentieren, dass die offene Blockchain die Reichweite des Euro über Europa hinaus erweitern könnte

Die Europäische Zentralbank begann im Oktober 2021, die Idee eines digitalen Euro zu prüfen. Seitdem wird das Projekt als eine digitale Währung der Zentralbank betrachtet. Er soll das Bargeld ergänzen und sich an eine stärker digitalisierte Wirtschaft anpassen. Außerdem soll es den Europäern weiterhin Zugang zu Zentralbankgeld garantieren. Und schließlich soll es die Abhängigkeit von ausländischen Zahlungsanbietern verringern.

Heute wickeln internationale Kartennetzwerke den Großteil der Zahlungen in der Eurozone ab, wobei außereuropäische Unternehmen zwischen 68 % und 72 % der Transaktionen dominieren.

Beamte befürchten, dass der US-Rechtsrahmen ohne schnelles Handeln die weltweite Nachfrage nach Dollar-gestützten Token beschleunigen könnte. Infolgedessen könnte die Rolle des Euro im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr allmählich schwächer werden.

Die Wahl des Designs hat geopolitisches Gewicht. Ein privates, von der EZB geführtes System würde den Ansatz der chinesischen Zentralbank für ihren digitalen Yuan widerspiegeln, der streng kontrolliert wird. Ein öffentlicher, auf der Blockchain basierender Euro hingegen würde sich dem Modell annähern, das von privaten Unternehmen in den USA gefördert wird.

Einige Politiker argumentieren, dass ein digitaler Euro auf einer offenen Blockchain die Reichweite der Währung über die Grenzen des Blocks hinaus stärken könnte.

Andere befürchten, dass er Risiken Tür und Tor öffnen würde, die Europa seit langem versucht, einzudämmen. Bislang liegen beide Optionen auf dem Tisch, aber die Debatte hat durch den Schritt Washingtons an Dringlichkeit gewonnen.