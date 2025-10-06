EU plant, der ESMA mehr Befugnisse bei der Aufsicht über Krypto- und Aktienmärkte zu geben

Die ESMA argumentiert, dass die fragmentierte Aufsicht unter MiCA zu Ineffizienzen führt und den Verbraucherschutz schwächt.

Die Europäische Kommission bereitet weitreichende Änderungen vor, die der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) die direkte Aufsicht über Börsen, Kryptowährungsunternehmen und Clearingstellen übertragen könnten.

Kleinere EU-Länder lehnen den Schritt ab und warnen, dass die Zentralisierung der Macht bei der ESMA ihren lokalen Finanzsektoren schaden könnte.

Verena Ross, Vorsitzende der ESMA, erklärte gegenüber der Financial Times, dass die vorgeschlagenen Änderungen darauf abzielen, die anhaltende Fragmentierung des EU-Finanzsektors zu überwinden und einen einheitlicheren Kapitalmarkt zu schaffen.

„Dies wäre ein wichtiger Impuls für einen Kapitalmarkt in Europa, der stärker integriert und global wettbewerbsfähig ist“, sagte sie.

EU schlägt vor, die Aufsicht über die Finanzmärkte von den nationalen Regulierungsbehörden auf die ESMA zu verlagern

Die Vorschläge sehen vor, dass die Regulierung mehrerer Finanzmarktsektoren, die derzeit von nationalen Behörden beaufsichtigt werden, auf die ESMA übertragen wird.

Dazu gehören Anbieter von Krypto-Assets wie Börsen und Verwahrstellen, die derzeit unter dem bahnbrechenden EU-Rahmenwerk Markets in Crypto-Assets (MiCA) reguliert werden. Ursprünglich war geplant, die ESMA mit der zentralen Aufsicht zu betrauen, aber Bedenken hinsichtlich der Kapazität führten dazu, dass die Aufsicht bei den einzelnen Mitgliedstaaten verbleibt.

Ross sagte, diese Dezentralisierung habe zu Ineffizienzen und einer uneinheitlichen Anwendung von MiCA geführt. „Es erfordert eindeutig große Anstrengungen von uns und den nationalen Aufsichtsbehörden, um eine Angleichung zu erreichen“, sagte sie.

„Spezifische neue Ressourcen mussten 27 Mal aufgebaut werden, einmal in jedem Mitgliedstaat, was auf europäischer Ebene effizienter hätte geschehen können.“

Im Juli kritisierte die ESMA den maltesischen Zulassungsprozess für EU-weite Kryptounternehmen und warnte, dass bestimmte Risikobereiche nicht angemessen bewertet worden seien.

Die Agentur argumentiert, dass eine fragmentierte Aufsicht den Verbraucherschutz und das Vertrauen der Anleger untergräbt.

Die Initiative stößt bereits auf den Widerstand von kleineren EU-Ländern wie Luxemburg, Irland und Malta.

Claude Marx, der Chef der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde, warnte kürzlich, dass die Zentralisierung der Befugnisse bei der ESMA ein „Regulierungsmonster“ schaffen könnte.

Dennoch macht die Europäische Kommission Fortschritte. Maria Luís Albuquerque, EU-Kommissarin für Finanzdienstleistungen, bestätigte in einer kürzlich gehaltenen Rede, dass der Block einen formellen Vorschlag zur Übertragung der Aufsicht über grenzüberschreitende Unternehmen, einschließlich Börsen und Krypto-Plattformen, an die ESMA prüft.

Die in Paris ansässige Behörde soll bereits ab 2026 konsolidierte Aktien- und Anleihekurse sowie ESG-Ratings überwachen.

Ross betonte, dass die Kapitalmärkte die langfristigen Ziele der EU unterstützen müssen, darunter Verteidigung, grüne Energie und digitale Infrastruktur.

„Die Forderung nach dem Abbau von Barrieren ist nicht nur auf EU-Ebene, sondern auch innerhalb der Mitgliedsstaaten gestiegen“, sagte sie.

ESMA weist auf Lücken in Maltas Krypto-Lizenzierung hin

Im Juli äußerte die ESMA im Anschluss an eine Überprüfung der maltesischen Finanzaufsichtsbehörde (MFSA) Bedenken hinsichtlich des maltesischen Krypto-Lizenzierungsverfahrens.

Die Überprüfung ergab, dass die MFSA zwar über eine angemessene Personalausstattung und sektorales Fachwissen verfügt, Malta jedoch die Erwartungen an die Zulassung eines Krypto-Asset-Service-Providers (CASP) nur „teilweise erfüllt“ hat.

Die Überprüfung, die im April 2025 vom Peer-Review-Ausschuss der ESMA initiiert wurde, konzentrierte sich auf die Aufsichtsstruktur, die Zulassungsverfahren und die Überwachungsinstrumente der MFSA.

Die ESMA betonte, dass die Konsistenz zwischen den EU-Mitgliedstaaten im Rahmen des MiCA-Regulierungsrahmens, der die Zulassung und Beaufsichtigung von Kryptofirmen in der gesamten EU standardisieren soll, von entscheidender Bedeutung ist.