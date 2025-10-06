Ethereum rast im Windschatten von Bitcoin nach oben

Löst das Fusaka-Update ein Kursbeben aus?

Während Bitcoin im gerade erst begonnenen Utober ein neues Allzeithoch von $125.426 Dollar erreicht hat, steht bei Ethereum ein neuer Rekord noch aus. Doch die Nummer 2 der Kryptowelt raste zuletzt wieder deutlich nach oben und legte innerhalb einer Woche um 11,18% zu.

Allzeithoch wird möglich

Aktuell steht ETH bei einem Kurs von $4.567, doch das soll noch lange nicht alles gewesen sein, zumindest wenn es nach der Einschätzung von Analysten geht. Mit der bevorstehenden Einführung des sogenannten Fusaka-Updates im Dezember dieses Jahres soll die Skalierbarkeit von Ethereum weiter verbessert werden.

Damit könnte Ethereum seinen wichtigsten Kunden, den Stablecoins, weitere Möglichkeiten bieten, ihr „Universum“ zu vergrößern. Das würde auch den Kapitalfluss in Richtung ETH weiter antreiben und die Netzwerkaktivität ansteigen lassen.

Ansturm auf die Kurswiederstände

Doch schon jetzt zeigt sich, dass Ethereum noch einige weitere Pfeile im Köcher hat. Die institutionellen Investoren haben ETH nicht nur für sich entdeckt, sondern vertrauen auch der Innovationskraft des Projekts.

Quelle: Coinmarketcap

Noch halten die Widerstände in Richtung der $4.600-Marke, doch die Bullen scheinen fest entschlossen zu sein, Ethereum über die Linie zu pushen. Wenn der Ausbruch nach oben gelingt, könnte ETH Kurs auf die $5.000 nehmen. Die Ethereum Prognose für 2025 bleibt also weiterhin ausgesprochen positiv.

Der Fear-and-Greed-Index bestätigt eine Grundstimmung, die klar bullish ist. Das lässt sich auch an den On-Chain-Daten ablesen. Dort werden aktuell so viele Transaktionen abgewickelt, wie schon seit Jahren nicht mehr.

Ethereum präsentiert sich seinen Investoren also derzeit in Hochform. In diese Stimmung stößt das bevorstehende Fusaka-Update. Dieses soll hauptsächlich die Kapazitäten des Ethereum-Netzwerks deutlich erhöhen. Damit zeigt sich, dass es sich lohnt, aktuelle Entwicklungen in der Kryptowelt genau im Blick zu behalten.

