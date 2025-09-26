Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin stellt Fusaka vor: Ethereums bisher ehrgeizigste Skalierungslösung

Vitalik Buterin stellt Fusaka als die ehrgeizigste Skalierungslösung von Ethereum mit PeerDAS-Technologie vor, die am 3. Dezember eingeführt wird.

Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin hat mit Fusaka das ehrgeizigste Skalierungs-Upgrade des Netzwerks vorgestellt, das am 3. Dezember mit einer revolutionären Technologie aktiviert werden soll, die es überflüssig macht, dass ein einzelner Computer die kompletten Blockchain-Daten herunterlädt.

Das Upgrade führt PeerDAS ein, das es den Validierungsknoten ermöglicht, Informationen zu verifizieren, indem sie kleine, zufällige Teile anstelle ganzer Datenblöcke überprüfen.

Buterin bezeichnete die Technologie als„beispiellos“ für Live-Blockchains, da sie eine massive Verbesserung der Skalierbarkeit bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Sicherheit ermöglicht.

Jeder Netzwerkteilnehmer lädt nur kleine „Chunks“ herunter, um probabilistisch zu überprüfen, ob genügend Daten für eine vollständige Rekonstruktion bei Bedarf vorhanden sind.

Das Upgrade ist eine Antwort auf den zunehmenden Druck auf die Ethereum-Basisschicht, denn es wird kritisiert, dass Layer-2-Lösungen eine fragmentierte Nutzererfahrung schaffen.

Die derzeitige Überlastung des Netzwerks zwingt über 2 Millionen ETH in die Warteschlangen für die Auszahlung, die sich um 43 Tage verzögern, während die Bearbeitung der Einzahlungen in nur 7 Tagen abgeschlossen ist.

Fusaka wird die Blob-Kapazität innerhalb von zwei Wochen mehr als verdoppeln, und zwar durch automatisierte Forks, die nur die Parameter betreffen, und von den derzeitigen Grenzen von 6/9 Blobs auf 14/21 erweitern.

Der stufenweise Ansatz beginnt mit konservativen Erhöhungen, bevor er aggressiver wird, wenn sich die Technologie als stabil erweist.

Das Upgrade erfolgt, nachdem die Einnahmen von Ethereum im August um 44 % auf 14,1 Millionen Dollar gefallen sind, obwohl ETH ein neues Allzeithoch von über 4.950 Dollar erreicht hat.

Die Einführung von Layer 2 hat die Generierung von Gebühren für den Basis-Layer reduziert, was zu Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Wirtschaftsmodells des Netzwerks führt.

Wie bereits berichtet, soll das Fusaka-Upgrade am 3. Dezember in Betrieb gehen. PeerDAS wird die Art und Weise, wie Blockchain-Netzwerke mit Informationen umgehen, grundlegend verändern, indem es die Datenüberprüfung auf Tausende von Computern verteilt, anstatt komplette Downloads zu erfordern.

Traditionelle Systeme zwingen jeden Teilnehmer, ganze Blöcke zu speichern, was zu Engpässen führt, wenn die Netzwerke größer werden.

Der neue Ansatz nutzt mathematische Wahrscheinlichkeiten, um die Verfügbarkeit der Daten zu gewährleisten. Wenn mehr als 50 % der Datenblöcke im Netzwerk zugänglich bleiben, kann theoretisch jeder Computer diese Teile herunterladen und die fehlenden Informationen mithilfe von Löschkodierungstechniken rekonstruieren.

Zunächst müssen vollständige Datenblöcke an einem Ort vorhanden sein, um neue Informationen zu übermitteln und im Notfall rekonstruieren zu können, wenn die Herausgeber unvollständige Daten liefern.

Diese Funktionen sind jedoch nicht vertrauenswürdig und erfordern nur einen ehrlichen Teilnehmer unter potenziell Hunderten von unehrlichen Akteuren.

Zukünftige Entwicklungen werden selbst diese zentralisierten Funktionen durch Nachrichtenaustausch auf Zellebene und verteilte Blockbildung eliminieren.

Verschiedene Computer können diese Aufgaben für verschiedene Blöcke übernehmen, was den gesamten Prozess weiter dezentralisiert.

Fusaka will fix this.



But also, safety first is of the utmost importance for Fusaka. The core feature, PeerDAS, is trying to do something pretty unprecedented: have a live blockchain that does not require any single node to download the full data.



The way PeerDAS works is that… https://t.co/go6QsqjaFC — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 24, 2025

Buterin betonte insbesondere den vorsichtigen Testansatz, den die Kernentwickler trotz jahrelanger Entwicklungsarbeit gewählt haben.

Die konservative Blob-Anzahl steigt zunächst an und wird aggressiver, wenn die Leistung in der Praxis die Stabilität und Sicherheit der Technologie bestätigt.

Ethereum bekämpft Einnahmekrise mit Fokus auf Infrastruktur

Das Fusaka-Upgrade adressiert die wachsenden wirtschaftlichen Herausforderungen von Ethereum, da die Layer-2-Netzwerke die Nachfrage nach Mainnet-Transaktionen reduzieren.

Die August-Einnahmen von 14,1 Millionen Dollar waren einer der schwächsten Monate seit Anfang 2021, was Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit aufkommen ließ.

Vor diesem Hintergrund schlug Buterin kürzlich die risikoarmen DeFi-Protokolle als potenzielle Einnahmequelle für Ethereum vor und verglich das Modell mit der Google-Suche, die den Betrieb des Unternehmens im weiteren Sinne finanziert.

Er schlug vor, dass Protokolle, die 5% Rendite auf Blue-Chip-Stablecoins bieten, für wirtschaftliche Stabilität sorgen könnten, ohne die ethischen Grundlagen zu gefährden.

Zu diesen Protokollen gehören Mainstream-Kreditplattformen wie Aave, auf denen Nutzer stabile Renditen erzielen können, indem sie USDT und USDC ohne spekulative Risiken an Kreditnehmer verleihen.

Die Infrastrukturverbesserungen von Fusaka werden die Transaktionskosten für solche Anwendungen senken und sie so für normale Nutzer zugänglich machen, die bisher bei der Interaktion mit DeFi-Protokollen unerschwingliche Gasgebühren zahlen mussten.

Das Upgrade umfasst 11-12 Ethereum-Verbesserungsvorschläge, die auf Verbesserungen der Skalierbarkeit und Knoteneffizienz abzielen.

Forks, die nur Blob-Parameter enthalten, werden automatisch nach einem festgelegten Zeitplan aktiviert und erfordern keine separaten Netzwerk-Upgrades.

Darüber hinaus tragen die jüngsten Kontroversen in der Validator-Warteschlange zu dem anhaltenden Druck auf die Skalierbarkeit bei.

Buterin verteidigte jedoch die derzeitigen 43-tägigen Ausstiegsverzögerungen als wesentliche Sicherheitsmerkmale und verglich die Validator-Verpflichtungen mit dem Militärdienst, der „Reibung beim Verlassen“ erfordert.

Das Upgrade folgt auf die erfolgreiche Pectra-Implementierung vom Mai, bei der die Abstraktion von Konten eingeführt und die Einsatzlimits der Validatoren von 32 ETH auf 2.048 ETH erhöht wurden.

Dieses Upgrade brachte Infrastrukturverbesserungen für Social Recovery Wallets und die Ausführung von Smart Contracts mit sich.

Für Fusaka werden die Verbesserungen der Datenverfügbarkeit die nächste Wachstumsphase von Ethereum unterstützen und gleichzeitig die Sicherheitsgarantien beibehalten, die Ethereum von seinen Konkurrenten unterscheiden.