Ethereum Prognose: Verdoppelt sich der Kurs? Experten sehen ETH 2025 klar vor Bitcoin

Ethereum rückt zunehmend ins Zentrum – und nicht nur institutionelle Anleger, sondern auch private Investoren erkennen offenbar das wachsende ETH Potenzial. Während Bitcoin als stabiler Wertspeicher weiter eine zentrale Rolle spielt, deutet sich bei Ether ein Momentumwechsel an. Die Frage, ob sich der Kurs 2025 verdoppeln könnte, erscheint vor diesem Hintergrund nicht mehr unrealistisch – sondern datenbasiert begründbar.

Bitcoin oder Ethereum? Ausgeglichenes Stimmungsbild in der Kryptoszene

Laut CoinMarketCap liegt das Community-Sentiment sowohl für Bitcoin als auch für Ethereum bei 82 % bullish. Ein Gleichstand auf den ersten Blick. Doch die tatsächlichen Kapitalbewegungen zeichnen ein differenzierteres Bild: Während bei Bitcoin zuletzt wiederholt Mittelabflüsse aus den ETFs zu beobachten waren, verzeichnete Ethereum im Juli eindeutige und massive Nettozuflüsse – teils im dreistelligen Millionenbereich.

Das zeigt: Während bei Bitcoin Gewinne realisiert werden, wird ETH offenbar verstärkt als strukturelle Position aufgebaut.

Starke ETH-ETF-Nachfrage

Insbesondere rund um die Monatsmitte flossen in Ethereum-ETFs überdurchschnittlich hohe Volumina – ein Signal, dass größere Investoren das Zeitfenster nutzen, um Positionen auszubauen. Bemerkenswert ist dabei auch die Konstanz: Selbst an Tagen, an denen der Gesamtmarkt eher verhalten reagierte, blieb ETH als Zuflussziel gefragt.

Bei Bitcoin hingegen dominieren kurzfristig deutlich volatilere Muster – von positiven Zuflüssen über Null-Linien bis hin zu Tagen mit ausgeprägten Abflüssen.

Ethereum dominiert auf Google

Ein weiterer Indikator spricht für Ethereum – und diesmal direkt aus dem privaten Anlegerumfeld: Laut Google Trends liegt der Trend Score für „Ethereum“ aktuell bei 75, während „Bitcoin“ bei lediglich 32 notiert (bezogen auf die letzten 12 Monate in Deutschland, jeweils als Einzelbegriff ausgewertet).

Relatives Suchinteresse für Ethereum. Bildquelle: Google.com

Das bedeutet nicht, dass Bitcoin an Bedeutung verliert – wohl aber, dass das Interesse an Ethereum im relativen Vergleich deutlich gestiegen ist. Gerade deutsche Anleger scheinen sich verstärkt mit ETH zu beschäftigen, wie aktuelle Daten zeigen.

Ethereum punktet mit realem Nutzen: DeFi, NFTs, Staking, Tokenisierung und Layer‑2-Skalierung machen das Netzwerk zu einem vielseitig einsetzbaren Rückgrat der Kryptoökonomie.

Ethereum zeigt relative Stärke – in Kapitalflüssen, in der öffentlichen Wahrnehmung und in der technologischen Weiterentwicklung. Eine Kursverdopplung auf 7.000 bis 8.000 US-Dollar im laufenden Bullenzyklus erscheint daher nicht nur möglich, sondern zunehmend wahrscheinlich, wie zahlreiche Analysten und Marktprofis kommentieren.

Die ETH Prognose für 2025 ist klar bullish – und könnte Bitcoin in der relativen Performance erstmals deutlich hinter sich lassen.