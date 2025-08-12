Ethereum Explosion: Plus 45 % in einem Monat, was sind die Gründe?

ETH profitiert von 3 Faktoren

Die Fans von Ether reiben sich verwundert die Augen. Lange Zeit schien sich die Nummer 2 der Kryptowelt in einer schier endlosen Seitwärtsbewegung zu befinden, doch plötzlich bricht der Kurs von ETH nach oben aus.

Ein Plus von sagenhaften 45 Prozent innerhalb nur eines Monats lässt die Öffentlichkeit aufhorchen. Was sind die Gründe für die Kursexplosion und könnte der Wert von Ethereum in Zukunft noch weiter steigen?

Die US-Kryptogesetze für Stablecoins

Die USA unter Donald Trump setzen alles daran, Kryptowährungen fest im Finanzsystem zu verankern. Besonderes Augenmerk richtete der Gesetzgeber zuletzt auf Stablecoins. Deren Regulierung schafft Sicherheit und Vertrauen, das bekommt jetzt auch Ethereum positiv zu spüren.

Quelle: Coinmarketcap

Schließlich vertraut ein Großteil der Stablecoins auf die Blockchain von Ether. Der Branche wird enormes Wachstumspotenzial vorhergesagt, das kommt auch Ethereum zugute. Schnelle, sichere und günstige internationale Transaktionen sind gefragt. Stablecoins könnten hier für eine Revolution im Finanzsystem sorgen. Nicht umsonst haben Kreditkartenanbieter bereits damit begonnen, Stablecoins in ihre eigenen Systeme zu integrieren.

Firmen entdecken zunehmend Ether

Der Trend, der mit Bitcoin begonnen hat, setzt sich jetzt auch bei Ethereum fort. Immer mehr Unternehmen nutzen ETH dazu, um ihre strategischen Reserven zu diversifizieren. Damit folgen sie dem Vorbild von Strategy, das im Bereich Bitcoin zu einem der wichtigsten Player weltweit aufgestiegen ist. Je mehr Firmen dazu übergehen, mit ETH-Beständen in ihren Bilanzen Renditen zu erwirtschaften, desto stärker steigt der Preis von Ethereum an.

Die ETH-ETFs finden endlich Anklang

Die Bitcoin-Spot-ETFs sind eine Erfolgsgeschichte, die maßgeblich zu den letzten Kursrekorden beigetragen hat. Doch die Ether-ETFs blieben von Beginn an hinter den Erwartungen zurück. Doch das ändert sich gerade, das in diesen ETFs verwaltete Vermögen ist zuletzt dramatisch gestiegen.

Das zeigt, dass die Investoren Ethereum für sich entdeckt haben. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, werden auch die ETH-ETFs als Hebel für den Kurs von Ethereum fungieren. Dies gilt hauptsächlich dann, wenn das Staking mithilfe von Staking-ETFs möglich wird.

Die letzte Kursexplosion von Ethereum hat den Coin jedoch nicht über das Allzeithoch steigen lassen. Dieses notiert aus dem Jahr 2021 und liegt bei rund 4.900 Dollar. Zuletzt gelang es Ethereum, die psychologisch wichtige 4000-Dollar-Marke zu durchbrechen. Damit ist jedenfalls ein Hindernis für den weiteren Aufstieg beseitigt.