Eine neue Rallye von Bitcoin, Ethereum und XRP macht Verluste wett

Die Kryptostars nähern sich dem Rekordhoch

Transparenz Jede Form von Investment birgt Risiken. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr eingesetztes Kapital teilweise oder vollständig verlieren. Der Zugang zu dieser Plattform ist auf Personen beschränkt, die sich in Ländern oder Regionen befinden, wo die angebotenen Handels- und Anlageformen gesetzlich erlaubt sind. Die Nutzung unserer Dienste ist ausschließlich für Individuen vorgesehen, die nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften dazu berechtigt sind. Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob die hier angebotenen Investmentmöglichkeiten in Ihrem Land oder Ihrer Region dem Anlegerschutz unterliegen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, eine gründliche Prüfung (Due Diligence) durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass wir möglicherweise Provisionen von den auf dieser Website präsentierten Unternehmen erhalten.

Die letzte Woche endete mit einem Umschwung. Nach zahlreichen Verlusten drehten die meisten Kryptowährungen ins Plus und starteten eine Rallye, die bis jetzt anhält. Diese erfasste nicht nur Bitcoin, sondern auch zahlreiche weitere Kryptostars wie Ethereum, XRP von Ripple, Solana und Dogecoin.

Bitcoin Kurs

Die Mutter aller Kryptowährungen legte in den vergangenen 24 Stunden um weitere 3,3 Prozent zu und steht neuerlich vor einem Allzeithoch. Dieses war heute beinahe schon überschritten worden, bevor die Bären den Anstieg bremsten.

Ethereum Kurs

Der Ethereum-Preis kratzt beständig an der 4.300-Dollar-Marke und hat damit einen enormen Anstieg von rund 21,5 Prozent innerhalb der letzten sieben Tage hinter sich gebracht. Noch deutlicher wird die Rallye, wenn man den letzten Monat betrachtet. Dabei gelang es ETH, um rund 47 Prozent zuzulegen.

XRP Kurs

Die Kryptowährung XRP von Ripple liegt weiterhin stabil über der psychologisch wichtigen 3-Dollar-Marke. Mit einem Kurs von aktuell 3,27 Dollar verzeichnet XRP einen Wertzuwachs von rund 10 Prozent innerhalb der letzten sieben Tage.

Solana Kurs

Die bevorzugte Blockchain zahlreicher Memecoins liegt auch heute im grünen Bereich und konnte ihren Wert innerhalb der letzten Woche um rund 14,4 Prozent steigern. Mit einer Marktkapitalisierung von 100 Milliarden Dollar ist Solana weiterhin die klare Nr. 6 am Markt.

Dogecoin Kurs

Der Liebling aller Memecoin-Fans befindet sich heute nur leicht im Plus, doch im Wochenverlauf hat Elon Musks bevorzugte Kryptowährung rund 19 Prozent zugelegt. Das unterstreicht die weiter anhaltende Popularität von Dogecoin.

Aussicht

Zusammenfassend zeigt sich, dass Bitcoin fast alle Verluste der letzten Zeit wettmachen konnte. Das neue Allzeithoch ist weiterhin möglich, schließlich hat US-Präsident Donald Trump am Wochenende neuerlich für Aufsehen gesorgt.

Er öffnete das private Altersvorsorgesystem der USA nicht nur für Immobilien, sondern auch für Kryptowährungen. Das sollte den Markt beflügeln, schließlich ist dieses Vorsorgesystem Billionen Dollar schwer.