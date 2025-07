Ethereum-ETFs brechen Rekorde mit $727 Millionen Zufluss an einem Tag

Ethereum stieg um 6,8% über die Marke von $3.200 und übertraf damit Bitcoin und Solana, während das ETF-Handelsvolumen aufgrund der wachsenden institutionellen Nachfrage auf $2,59B anstieg.

Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten am 16. Juli einen rekordverdächtigen Nettozufluss von $726,74 Mio., so die Daten von SoSoValue.

Dies ist der größte Zufluss an einem einzigen Tag in der kurzen, aber schnell wachsenden Geschichte der Kategorie und lässt die gesamten kumulierten Nettozuflüsse auf $6,48 Mrd. steigen.

Dies ist ein Wendepunkt für Ether-ETFs, die nach ihrer Zulassung im letzten Jahr zunächst auf das Zögern der Anleger stießen.

Der ETHA von BlackRock führte das Feld an und verzeichnete an einem einzigen Tag Nettozuflüsse in Höhe von $499,25 Mio., womit sich die kumulierte Summe auf $7,11 Mrd. erhöhte. Der ETF verfügt nun über ein Nettovermögen von 7,73 Mrd. USD und hat einen Marktanteil von 1,90 % an Ethereum insgesamt.

Fidelity’s FETH folgte mit $113,31 Mio. an Zuflüssen, während Grayscale’s ETHE $33,04 Mio. zulegte, trotz der anhaltenden Auswirkungen der frühen Rücknahmen.

Quelle: SoSoValue

Ethereum übersteigt $3.200, übertrifft Bitcoin und Solana bei den Tagesgewinnen

Der Anstieg erfolgte, als Ethereum die wichtige Schwelle von $3.200 überschritt und im Laufe des Tages um mehr als 6,8% stieg, um bei $3.347 zu handeln. Damit übertraf Ethereum sowohl Bitcoin als auch Solana, was das wachsende institutionelle Interesse an diesem Asset widerspiegelt. Die täglichen Volumina stiegen sprunghaft an, und der Gesamtwert der gehandelten ETH-Spot-ETFs erreichte 2,59 Milliarden Dollar.

Das offene Interesse an ETH-Futures hat ebenfalls einen neuen Höchststand von 45 Mrd. $ erreicht, ein Anstieg um 60% seit Ende Juni. Dieser Anstieg der Derivate-Aktivitäten deutet auf eine stärkere Positionierung der Institutionen und eine erhöhte Erwartung einer weiteren Preisdynamik hin.

ETH-Gewinne durch gestakte Renditen, Deflation und langfristige Nützlichkeit

Jamie Elkaleh, CMO von Bitget Wallet, sagte, dass die aktuelle Dynamik von Ethereum mehr als eine kurzfristige Hausse signalisiert. „Ethereum entwickelt sich zu einem renditeträchtigen Infrastrukturprodukt“, sagte er und verwies auf Staking-Renditen von 4 bis 6 % und deflationäre Angebotsmechanismen nach dem EIP-1559.

„BlackRocks Anhäufung von ETH ist nicht nur eine Preiserhöhung – es ist eine strategische Position in dem, was viele als das Rückgrat der zukünftigen Onchain-Finanzierung sehen“, fügte er hinzu.

ETH-ETFs werden heute als Bridging zwischen Krypto-Strategien und der traditionellen Finanzwelt gesehen. Die Akkumulation von BlackRock beispielsweise wird weithin als langfristige Wette auf die wachsende Rolle von Ethereum bei der Entwicklung von dezentralem Finanzwesen, NFTs und Web3-Infrastruktur angesehen.

Das Vertrauen der Anleger kehrt zurück, da der Druck der Rücknahme nachlässt

Diese Rekordzuflüsse sind besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass viele ETFs in den ersten Monaten mit Abflüssen zu kämpfen hatten, die größtenteils auf die Rücknahmen von Grayscale Trusts zurückzuführen waren. Die Trendwende im Juli deutet darauf hin, dass das Vertrauen der Anleger zurückgekehrt ist, nachdem die durch Rücknahmen ausgelösten Verkäufe nachgelassen haben.

Trotz der Hausse bleiben Risiken bestehen. Die regulatorische Unklarheit darüber, ob ETH als Wertpapier eingestuft werden kann, hält den Markt weiterhin in Atem. In der Zwischenzeit könnte die Konkurrenz durch Hochgeschwindigkeits-Alternativen wie Solana und Layer-2-Skalierungslösungen die Vorherrschaft von Ethereum brechen.

Dennoch liegt der Reiz von Ethereum in seiner doppelten Identität, sowohl als renditeträchtiges Finanzinstrument als auch als Rückgrat der Onchain-Innovation.