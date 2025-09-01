Eric Trump ist sicher: Bitcoin wird $1 Million erreichen

Auf der Konferenz Bitcoin 2025 Asia in Hongkong sagte er am Freitag, dass es „keine Frage“ sei, dass BTC in den kommenden Jahren 1 Million Dollar erreichen werde.

Eric Trump, Mitbegründer von American Bitcoin (ABTC) und Sohn von US-Präsident Donald Trump, bekräftigte seine extrem optimistische Haltung gegenüber Bitcoin.

Wichtigste Erkenntnisse: Eric Trump bekräftigte seine Vorhersage von 1 Million Dollar Bitcoin und verwies auf die steigende Nachfrage von Regierungen und großen Institutionen.

Sein Mining-Unternehmen American Bitcoin (ABTC) wird im September durch eine umgekehrte Fusion mit Gryphon Digital Mining an die Börse gehen.

Trotz des langfristigen Optimismus ist Bitcoin um 13% von seinem Allzeithoch gefallen und notiert unter einer wichtigen technischen Unterstützung.

Während der Bitcoin 2025 Asia Konferenz in Hongkong am Freitag sagte er, dass es „keine Frage“ sei, dass BTC in den kommenden Jahren 1 Million Dollar erreichen werde.

Trump nennt globale Nachfrage als Treibstoff für den Anstieg von Bitcoin

In seiner Rede vor einem vollbesetzten Saal verwies Trump auf die steigende Nachfrage von Regierungen, großen Unternehmen und wohlhabenden Familien als Hauptgründe für seine Überzeugung.

“Jeder will Bitcoin. Jeder kauft Bitcoin”, sagte er. “Deshalb habe ich immer gesagt, dass Bitcoin die Marke von 1 Million Dollar erreichen wird. Daran besteht kein Zweifel.”

Trump hatte bereits im Dezember 2024 die gleiche Vorhersage über 1 Million Dollar gemacht. Diesmal betonte er, dass die institutionelle Akzeptanz erst am Anfang steht und die derzeitigen Inhaber noch zu früh sind.

„Die große Mehrheit der Menschen hat die Zukunft der Finanzen noch nicht erkannt“, sagte er.

Seine Äußerungen fallen in eine Zeit, in der ABTC, das von ihm mitgegründete Mining-Unternehmen, an Fahrt gewinnt.

Im August stimmten die Aktionäre von Gryphon Digital Mining einer umgekehrten Fusion mit ABTC zu. Das neu fusionierte Unternehmen wird ab September unter dem Kürzel ABTC an der Nasdaq gehandelt.

Der ursprünglich im Mai bekannt gegebene Deal ermöglicht es American Bitcoin, das Anfang des Jahres von Donald Trump Jr. und Eric Trump gegründet wurde, ohne einen separaten Börsengang an die Börse zu gehen, indem die Nasdaq-Notierung von Gryphon als Vehikel genutzt wird.

Seit der Ankündigung der Fusion ist die Aktie von Gryphon um mehr als 230% gestiegen, einschließlich eines Anstiegs von 42 % letzte Woche im Vorfeld der Börsennotierung.

Das Unternehmen wird nun als direkte Antwort auf Trumps wachsenden Einfluss im Bereich der digitalen Assets gesehen

American Bitcoin hat sich als reines Mining-Unternehmen positioniert, das sich auf die Akkumulation von Bitcoin konzentriert.

American Bitcoin hat 215 BTC in seinem Besitz, obwohl die Daten von BitcoinTreasuries.NET darauf hindeuten, dass seine Reserven bei 1.941 BTC liegen könnten.

Trotz des Optimismus hat Bitcoin eine kurzfristige Preisschwäche erlebt und ist von seinem Allzeithoch von 124.500 $ am 14. August um fast 13% gefallen.

Der Vermögenswert notiert jetzt unter seinem exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, einem wichtigen technischen Niveau, das von Tradern häufig beobachtet wird.

$1M Bitcoin im Jahr 2026 wäre ein Zeichen für eine US-Wirtschaftskrise

Wie berichtet, hat der CEO von Galaxy Digital, Mike Novogratz, Vorhersagen zurückgewiesen, wonach Bitcoin in naher Zukunft die Marke von 1 Million Dollar erreichen könnte. Er warnte, dass eine solche Entwicklung wahrscheinlich eher einen Zusammenbruch der US-Wirtschaft als eine Erfolgsgeschichte der Kryptowährung widerspiegeln würde.

„Die Leute, die den Bitcoin-Preis von einer Million Dollar im nächsten Jahr bejubeln, haben mir gesagt, dass er nur dann erreicht wird, wenn es uns im Inland so beschissen geht“, sagte Novogratz kürzlich im Coin Stories Podcast zu Natalie Brunell.

“Ich hätte lieber einen niedrigeren Bitcoin-Preis in stabileren Vereinigten Staaten als das Gegenteil.

Novogratz erklärte, dass extreme Währungsabwertungen oft die Nachfrage nach alternativen sicheren Häfen anheizen und Bitcoin, das oft als digitales Gold bezeichnet wird, zu einer Absicherung gegen wirtschaftliche Turbulenzen wird.

Er warnte jedoch davor, dass solche Bedingungen auf Kosten der Zivilgesellschaft gehen würden.

Im vergangenen Monat äußerte der leitende Analyst von Glassnode, James Check, Bedenken hinsichtlich der Langlebigkeit der Bitcoin-Treasury-Strategie von Unternehmen und argumentierte, dass die leichten Gewinne für neue Marktteilnehmer bereits weg sein könnten, wenn der Markt reift.

Diese Warnung spiegelt die jüngsten Äußerungen von Matthew Sigel, Leiter der Abteilung für digitale Assets bei VanEck, wider, der sich besorgt über die Bitcoin-Treasury-Strategien einiger börsennotierter Unternehmen geäußert hat.