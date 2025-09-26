Elon Musk’s xAI verklagt OpenAI wegen angeblichen Tech-Diebstahls und Abwerbungsversuchen

In der Klage wird auch der ehemalige Mitarbeiter Xuechen Li genannt, gegen den eine separate Klage wegen angeblichen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen anhängig ist.

Die KI-Firma von Elon Musk, xAI, hat eine neue Klage gegen OpenAI eingereicht. Sie beschuldigt den ChatGPT-Erfinder, systematisch Mitarbeiter abzuwerben und proprietäre Technologie zu stehlen.

Wichtigste Erkenntnisse: xAI hat OpenAI verklagt und behauptet, dass das Unternehmen wichtige Mitarbeiter abgeworben hat, um Zugang zu vertraulicher Technologie hinter dem Chatbot Grok zu erhalten.

In der Klage wird der ehemalige Ingenieur Xuechen Li genannt, gegen den bereits eine gerichtliche Verfügung vorliegt, die die KI-bezogene Arbeit bei OpenAI einschränkt.

Der Fall eskaliert die anhaltende Fehde zwischen Musk und OpenAI inmitten des harten Wettbewerbs um Top-KI-Talente und geistiges Eigentum.

In der Klage, die beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eingereicht wurde, wird OpenAI vorgeworfen, eine „koordinierte, unfaire und rechtswidrige Kampagne“ durchgeführt zu haben, um wichtige xAI-Mitarbeiter anzuwerben, mit dem Ziel, an sensible Daten im Zusammenhang mit dem Grok-Chatbot zu gelangen.

In der Klage wird behauptet, OpenAI habe es auf Personen abgesehen, die direkte Kenntnisse über den Quellcode, die Infrastruktur und die Geschäftspläne von xAI hatten, darunter der ehemalige Ingenieur Jimmy Fraiture und ein leitender Angestellter im Finanzbereich.

Ex-xAI-Ingenieurin Xuechen Li in Klage wegen Geschäftsgeheimnissen benannt

In der Klage wird auch der ehemalige Mitarbeiter Xuechen Li genannt, gegen den eine separate Klage wegen angeblichen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen anhängig ist.

Eine gerichtliche Verfügung, die Anfang des Monats erlassen wurde, verbot Li vorübergehend die Arbeit an KI-Technologien bei OpenAI.

Musks Team argumentiert, dass OpenAI diese Personen dazu verleitet hat, Vertraulichkeitsvereinbarungen zu brechen und damit gegen die arbeitsrechtlichen Verpflichtungen verstoßen hat.

OpenAI hat die Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt: “Wir dulden keine Verstöße gegen die Vertraulichkeit und haben kein Interesse an Geschäftsgeheimnissen anderer Labore. Das Unternehmen bezeichnete Musks Handlungen auch als „anhaltende Belästigung“.

xAI behauptet jedoch, dass es die Abwerbungsaktion während seiner internen Untersuchung von Lis angeblichem Fehlverhalten aufgedeckt hat.

Ein E-Mail-Austausch, der in der Akte enthalten ist, zeigt die unverblümte Antwort eines ehemaligen xAI-Managers auf eine rechtliche Abmahnung: „Leck mich am A….“

Elon Musk's xAI is suing OpenAI for allegedly stealing trade secrets by poaching employees.



When Musk's lawyer confronted a former "senior finance executive," who xAI alleges stole its "secret sauce" of rapid data center deployment for OpenAI, here's how he responded: pic.twitter.com/93b1tjUUqx — Theo Wayt (@theo_wayt) September 25, 2025

Dies ist die jüngste Eskalation in der seit langem andauernden Fehde zwischen Musk und OpenAI, einem Unternehmen, das er 2015 mitbegründet hatte, aber 2018 verließ, nachdem er die Kontrolle nicht übernehmen konnte.

Musk hat OpenAI und CEO Sam Altman wiederholt vorgeworfen, die ursprüngliche gemeinnützige Mission der Gruppe zugunsten kommerzieller Gewinne durch Partnerschaften mit Firmen wie Microsoft aufzugeben.

Der Fall fügt dem sich verschärfenden Wettlauf um die Vorherrschaft in der KI eine weitere Ebene hinzu, in der Tech-Giganten aggressiv um Top-Talente und geistiges Eigentum konkurrieren.

Elon Musk verkauft X an xAI in einem $80B Deal

Im März übertrug Elon Musk das Eigentum an seiner Social-Media-Plattform X auf sein KI-Startup xAI. In einem am 28. März bekannt gegebenen Aktiendeal wird xAI mit 80 Milliarden Dollar und X mit 33 Milliarden Dollar bewertet, einschließlich 12 Milliarden Dollar Schulden.

Dieser Schritt fiel mit der Ablehnung eines Richters zusammen, der Musks Versuch abwies, eine Sammelklage abzuweisen, in der er beschuldigt wurde, die Aktionäre bei der ursprünglichen Übernahme von Twitter in die Irre geführt zu haben.

Kritiker argumentieren, dass die Transaktion die rechtlichen Risiken für Musk und seine Unternehmen erhöht und dass xAI nun in bestehende Rechtsstreitigkeiten verwickelt werden könnte.

Einige, wie Adam Cochran von Cinneamhain Ventures, beschuldigen Musk, die Bewertung von xAI aufzublähen, um X zu veräußern und gleichzeitig die Verluste der Investoren zu verschleiern, und deuten sogar an, dass der Deal eine Möglichkeit sein könnte, Nutzerdaten zwischen Unternehmen zu übertragen.

Trotz der Bedenken besteht Musk darauf, dass die Fusion die Synergien zwischen der Plattform von X und der Technologie von xAI verstärken wird, insbesondere den Chatbot Grok, der seiner Meinung nach die frühen Versionen von ChatGPT übertrifft.

Befürworter sagen, dass Grok xAI als ernsthaften Konkurrenten im Rennen um die KI positionieren könnte, obwohl die Skepsis gegenüber der Bewertung von 80 Milliarden Dollar bestehen bleibt.