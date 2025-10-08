Dogecoin Preisvorhersage: DOGE überholt XRP, Volumen explodiert – Meme Coins sind zurück

DOGE entwickelt sich inmitten einer neuen Liquiditätswelle zum Spiel der Wahl und befeuert den Aufwärtstrend bei den Dogecoin-Preisprognosen.

Der Meme Coin hat XRP in der vergangenen Woche mit einem Plus von 12% und einem 24-Stunden-Handelsvolumen von mehr als $4 Mrd. übertroffen.

Dennoch befinden sich beide Altcoins in einer ähnlichen Situation, da mehrere Emittenten am 17. Oktober ihre letzte Entscheidungsfrist für einen Spot-ETF abwarten.

XRP und Dogecoin ETF Entscheidungsfristen.

Als qualifizierte Assets nach den allgemeinen Börsenzulassungsstandards der SEC landen sie auf der Überholspur für die Zulassung, so dass die S-1-Einreichung die letzte Hürde für grünes Licht ist.

Da die Märkte jedoch mit einer weiteren Senkung der US-Zinssätze um 50 Basispunkte vor Jahresende rechnen, treibt der makroökonomische Hintergrund die Kapitalrotation in risikoreichere Assets wie Meme Coins weiter voran.

Dogecoin Kursanalyse: Dies könnte der Anfang von $1 DOGE sein

Diese sich stapelnden Katalysatoren für die Nachfrage versetzen DOGE in die Lage, ein Tassen- und Henkelmuster zu verwirklichen, das sich seit Anfang des Jahres gebildet hat.

Dogecoin nähert sich jetzt der Nackenlinie bei $0,29, der Schlüsselschwelle für einen Ausbruch, wobei die Momentum-Indikatoren eindeutig bullisch sind.

DOGE / USD 1-Tages-Chart, 10-Monats-Cup-and-Handle-Muster kurz vor dem Ausbruch. Quelle: TradingView.

Der RSI hat sich deutlich oberhalb der neutralen Linie etabliert, was darauf hindeutet, dass die Käufer die Kontrolle über die aktuelle Bewegung behalten.

In der Zwischenzeit vergrößert das MACD-Histogramm seine Lücke oberhalb der Signallinie, was die Ansicht bestärkt, dass der Aufwärtstrend Bestand hat.

Ein erfolgreiches Überwinden der Nackenlinie zur Unterstützung würde den Ausbruch bestätigen und einen erneuten Test des Allzeithochs bei $0,49 und eine mögliche 150%-Bewegung bei $0,65 ins Auge fassen.

Und während der Bullenmarkt reift, könnten weitere Zinssenkungen und ein tieferes TradFi-Engagement über ETFs, Unternehmens-Treasuries und sogar eine mögliche 401(k)-Einbindung DOGE weiter antreiben.

Der Meilenstein von $1 könnte im Visier sein, was einen Gewinn von 285% bedeuten würde.

Meme Coins sind zurück: Machen Sie das Beste daraus mit passivem Einkommen

PepeNode ($PEPENODE) bietet Tradern die Möglichkeit, von diesem Trend zu profitieren, ohne auf den nächsten Pump zu warten, denn das Kapital fließt wieder in die risikoreichen Meme Coins.

Es ist der erste Mine-to-Earn Meme Coin, der den typischen „Kaufen und Halten“-Ansatz durch einen einfachen, spielerischen Prozess ersetzt, der Ihren Bestand durch aktive Beteiligung wachsen lässt.

Sie benötigen keine Hardware – melden Sie sich einfach an, beginnen Sie zu bauen und verdienen Sie an einer Reihe von Meme Coins.

Teilnehmer des Vorverkaufs können bereits vor dem offiziellen Start des Tokens Nodes erwerben, Rigs zusammenstellen und Belohnungen generieren.

Die eingebaute Deflation stärkt das Modell. Jeder $PEPENODE, der für Rigs und Nodes ausgegeben wird, löst einen Burn von 70 % aus, was zu einer langfristigen Verknappung führt und die Rendite erhöht.

Das Interesse steigt schnell. Der Vorverkauf hat die Marke von $1,7 Millionen überschritten, und die ersten Käufer sichern sich immer noch einen massiven APY von 750%, solange die Verfügbarkeit anhält.

Nehmen Sie jetzt am $PEPENODE Vorverkauf auf der offiziellen Website teil und beginnen Sie mit dem Mining.

Die nächste Preiserhöhung steht unmittelbar bevor – warten könnte bedeuten, mehr für den Einstieg zu bezahlen.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie PepeNode auch auf X (früher Twitter) folgen.