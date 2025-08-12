Do Kwon, Mitbegründer von Terraform, bekennt sich im 40 Milliarden Dollar UST-Fiasko schuldig

Do Kwon sieht sich in den USA neun Anklagen gegenüber, darunter Betrug und Geldwäsche, und muss für jeden Anklagepunkt eine detaillierte Erklärung abgeben, bevor er sich schuldig bekennt.

Es wird erwartet, dass sich der Mitbegründer von Terraform Labs, Do Kwon, in einem US-Betrugsverfahren schuldig bekennt, das mit dem Zusammenbruch des Stablecoins TerraUSD (UST) im Jahr 2022 zusammenhängt, der einen Wert von 40 Milliarden Dollar vernichtete und Schockwellen durch die Kryptowährungsbranche sandte.

US-Bezirksrichter Paul Engelmayer hat für Dienstag um 10:30 Uhr vor dem Bundesgericht in Manhattan eine Anhörung zum Wechsel des Schuldspruchs angesetzt. In einer Anordnung vom Montag wies der Richter Kwon an, bereit zu sein, detailliert zu erklären, wie er das Gesetz gebrochen hat, falls er sich schuldig bekennt.

Der 33-jährige südkoreanische Unternehmer hatte sich im Januar nach einem langen Auslieferungsstreit darüber, ob er zuerst in den USA oder in Südkorea strafrechtlich verfolgt werden sollte, für nicht schuldig erklärt.

Verhaftung in Montenegro als Höhepunkt einer monatelangen internationalen Fahndung

Beide Länder haben Kwon im Zusammenhang mit der Implosion von TerraUSD angeklagt, einem in Singapur ansässigen algorithmischen Stablecoin, der eine Eins-zu-Eins-Bindung an den US-Dollar durch einen Mint-and-Burn-Mechanismus mit seinem Schwester-Token Luna aufrechterhalten soll.

Dieser Mechanismus versagte im Mai 2022, was dazu führte, dass TerraUSD seine Bindung verlor und einen Marktzusammenbruch auslöste, der zum Untergang der Kryptobörse FTX beitrug. Der Zusammenbruch vernichtete das Vermögen der Anleger in Milliardenhöhe und beschädigte das Vertrauen in die Märkte für digitale Assets.

Kwon war monatelang auf der Flucht, bevor er und der ehemalige Finanzchef von Terraform, Han Chang-joon, im März 2023 in Montenegro verhaftet wurden, als sie versuchten, mit gefälschten Pässen ein Privatflugzeug nach Dubai zu besteigen. Er verbrachte Monate in Haft, während Montenegro konkurrierende Auslieferungsanträge aus Washington und Seoul abwog.

Kwons 92%iger Stake spiegelt persönliche Verbindungen zum Zusammenbruch des Unternehmens wider

Die US-Börsenaufsicht SEC hatte bereits im April 2024 ein Zivilverfahren wegen Betrugs gegen Kwon und Terraform gewonnen. Ein New Yorker Geschworenengericht hatte festgestellt, dass sie Investoren über die Stabilität von TerraUSD getäuscht hatten. Die Geschworenen kamen auch zu dem Schluss, dass sie fälschlicherweise behaupteten, Chai, eine beliebte koreanische Zahlungs-App, nutze die Blockchain von Terraform für Transaktionen.

Im Rahmen eines Vergleichs stimmten Kwon und Terraform zu, 4,47 Milliarden Dollar zu zahlen. Darüber hinaus verpflichteten sie sich, den Betrieb einzustellen. Sie verpflichteten sich außerdem, die verbleibenden Assets zur Rückzahlung an die Gläubiger zu verwenden. Bemerkenswert ist, dass Kwon persönlich 92% des Unternehmens besaß.

In dem US-Strafverfahren war Kwon in neun Anklagepunkten angeklagt worden, darunter Wertpapierbetrug, Betrug durch Überweisung, Warenbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche. Richter Engelmayer hat das Anwaltsteam des Angeklagten angewiesen, eine detaillierte Erklärung zu jeder Anklage vorzubereiten, die Kwon zuzugeben gedenkt.

Schuldeingeständnis könnte die Strafverfolgung in den USA und Südkorea beeinflussen

Gerichtsdokumente deuten darauf hin, dass das Geständnis die Verfahren in den USA vereinfachen könnte. Sie könnte jedoch auch die laufenden Ermittlungen in Südkorea beeinflussen. Dort wird Kwon gesondert wegen Betrugs und finanziellen Fehlverhaltens nach dem Kapitalmarktgesetz angeklagt.

Sollte das Schuldeingeständnis akzeptiert werden, würde dies eine dramatische Wende in einem der aufsehenerregendsten Strafverfahren im Kryptosektor bedeuten. Es würde auch ein Kapitel einer Geschichte abschließen, die Kontinente, Gerichtssäle und regulatorische Zuständigkeiten umspannt hat.

Der Ausgang von Kwons Fall könnte wichtige Präzedenzfälle dafür schaffen, wie internationaler Krypto-Betrug in Zukunft strafrechtlich verfolgt wird.