Do Kwon bekennt sich des Betrugs schuldig und akzeptiert eine 12-jährige Haftstrafe und eine Geldstrafe von $19 Mio.

Nachdem er einen 40-Milliarden-Dollar-Krypto-Kollaps inszeniert hat, gibt der Gründer Do Kwon zu, dass die Stärke seines Stablecoins eine Lüge war, die er persönlich konstruiert hat. Jetzt plädiert er für eine 12-jährige Haftstrafe und eine Geldstrafe von 19 Millionen Dollar

Der Mitbegründer von Terraform Labs, Do Kwon, hat sich in zwei Fällen von Betrug und Verschwörung zum Betrug schuldig bekannt und damit ein langwieriges juristisches Patt mit der US-Staatsanwaltschaft beendet.

Die Einigung, die am Dienstag im südlichen Bezirk von New York erzielt wurde, bedeutet eine deutliche Abkehr von Kwons früherer Haltung, sich nicht schuldig zu bekennen.

Wie berichtet, wird die Staatsanwaltschaft eine Gefängnisstrafe von 12 Jahren empfehlen, was weit unter der Höchststrafe von 25 Jahren liegt, vorausgesetzt, Kwon begeht vor der Verurteilung keine neuen Straftaten. Außerdem muss er mehr als 19 Millionen Dollar an Geldstrafen zahlen. Die Verurteilung ist für den 11. Dezember angesetzt.

Do Kwon gibt Betrug an Anlegern über TerraUSD Peg zu

Richter Paul Engelmayer erinnerte Kwon vor Gericht daran, dass die endgültige Entscheidung bei ihm liege. „Es liegt an mir zu entscheiden, was eine gerechte Strafe für Sie wäre“, sagte Engelmayer laut Inner City Press, die das Verfahren live getwittert hat.

#breaking: US has agreed to advocate for a sentence of 12 years for Do Kwon, not the guideline 25 years, if Kwon commits no new crimes. And fine of $19 million, and more. Inner City Press has been live tweeting the guilty plea proceeding, below https://t.co/CXcAjflNaN — Inner City Press (@innercitypress) August 12, 2025

Kwon, 33, bestätigte auf Nachfrage, dass er die Anklagepunkte, die möglichen Strafen und seine Entscheidung, auf einen Prozess zu verzichten, verstanden hat.

„Zwischen 2018 und 2022 habe ich im SDNY und anderswo wissentlich zugestimmt, an einem Betrug an Käufern von Kryptowährungen meiner Firma Terraform Labs teilzunehmen“, sagte Kwon dem Gericht.

Er gab zu, falsche Angaben darüber gemacht zu haben, wie der Pflock von TerraUSD wiederhergestellt wurde und welche Rolle eine andere Firma dabei spielte, und räumte ein, dass er wusste, dass diese Angaben unwahr waren.

Die beiden Anklagepunkte, Verschwörung zum Betrug und Überweisungsbetrug, stammen aus dem Zusammenbruch von TerraUSD, dem algorithmischen Stablecoin, der einst mit Milliarden von Dollar bewertet wurde.

TerraUSD sollte durch seine Beziehung zum Schwester-Token Luna eine 1-Dollar-Bindung aufrechterhalten, aber das System brach im Mai 2022 zusammen, wodurch Dutzende von Milliarden an Wert vernichtet wurden und eine Kaskade von Ausfällen im gesamten Krypto-Sektor ausgelöst wurde.

Der Zusammenbruch führte zu Strafanzeigen in den USA und Südkorea, wobei beide Länder Kwons Auslieferung beantragten. Er wurde im März 2023 in Montenegro verhaftet, weil er mit gefälschten Dokumenten reiste, und wurde später im Dezember an die Vereinigten Staaten ausgeliefert.

🚨 Montenegro has approved the extradition of crypto entrepreneur Do Kwon to the U.S. for prosecution.#DoKwon #UShttps://t.co/5PSKpZf2Ja — Cryptonews.com (@cryptonews) December 27, 2024

Die Staatsanwaltschaft wirft Kwon und seinem Unternehmen vor, die Anleger über die Stabilität von TerraUSD und die Mechanismen, die es stützen, getäuscht zu haben, auch während der Krise, die schließlich zu seiner Implosion führte.

Zusätzlich zu dem Strafverfahren hat die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) im Februar 2023 eine zivilrechtliche Anklage wegen Betrugs erhoben, in der Verstöße gegen die Bundesgesetze über Wertpapiere vorgeworfen werden.

Im April dieses Jahres verurteilte ein Geschworenengericht sowohl Terraform Labs als auch Kwon wegen zivilrechtlichen Betrugs und schloss sich damit den Behauptungen der SEC an, dass sie die Anleger im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Terraform-Wertpapieren getäuscht haben.

Am Dienstag erläuterte die stellvertretende US-Staatsanwältin Sarah Ravener vor Gericht die Bedingungen der Einigung.

Die Vereinbarung sieht die gesetzliche Höchststrafe von 25 Jahren vor, aber wenn Kwon die Verantwortung übernimmt und sich aus Schwierigkeiten heraushält, wird die Regierung für eine Strafe von höchstens 12 Jahren plädieren.

Die Vereinbarung beinhaltet auch Verwirkungsbedingungen und verhindert, dass Kwon gegen eine Verurteilung zu 25 Jahren oder weniger Berufung einlegen kann.

Kwon erkannte die Fakten der Anklageschrift an und bestätigte seine Unterschrift unter der Einigung. „Ich erkläre mich damit einverstanden, die Tatsachenbehauptungen nicht anzufechten“, sagte er. Auf die Frage, ob er wusste, dass sein Handeln illegal war, antwortete Kwon: „Ich habe die Details der internationalen Gesetze nicht verstanden… aber ja, Euer Ehren.“

Do Kwon: I made false statements about how the peg was restored, and the role of another firm. I knew my statements were false…

Judge: You agreed with others?

Do Kwon: Yes, with others to engage in a scheme to defraud

Judge: Thank you. — Inner City Press (@innercitypress) August 12, 2025

Der Fall gegen Kwon war eine der am stärksten beobachteten juristischen Auseinandersetzungen in der kurzen Geschichte der Kryptowährung, bei der Regulierungsbehörden und Staatsanwälte gegen einen hochkarätigen Gründer antraten, dessen Zusammenbruch auf den globalen Märkten nachhallte.

Seine Verurteilung am 11. Dezember wird das Ausmaß seiner Strafe bestimmen, aber sein Schuldeingeständnis markiert einen entscheidenden Moment in der Saga, die mit einem der größten Fehlschläge begann, den die Kryptoindustrie je gesehen hat.

Wie Richter Engelmayer ihm vor Gericht sagte, wird das letzte Wort über sein Schicksal noch nicht gesprochen sein.

Do Kwons Geständnis reiht sich ein in die Liste der wichtigsten Verurteilungen wegen Krypto-Betrugs in den USA

Kwon verbrachte Monate in Haft, während die Behörden Auslieferungsanträge aus den USA und Südkorea prüften. Der Zusammenbruch von TerraUSD löste eine Welle von Insolvenzen aus und verschärfte weltweit die behördliche Kontrolle.

⚖️ Do Kwon, co-founder of Terraform Labs, faces up to 130 years in prison on multiple fraud charges after his extradition to the U.S.#DoKwon #Prisonhttps://t.co/KLQUey98Y3 — Cryptonews.com (@cryptonews) January 3, 2025

Im April 2024 gewann die SEC ein zivilrechtliches Betrugsverfahren gegen Kwon und Terraform. Die Geschworenen stellten fest, dass sie Investoren über die Stabilität von TerraUSD getäuscht und fälschlicherweise behauptet hatten, dass Chai, eine koreanische Zahlungs-App, die Blockchain von Terraform verwendet. Im Rahmen eines Vergleichs in Höhe von 4,47 Milliarden Dollar haben sie zugestimmt, den Betrieb einzustellen und Gläubiger zu entschädigen.

Kwon sieht sich immer noch mit einer Anklage in neun Punkten konfrontiert, darunter Wertpapier- und Drahtbetrug. Richter Paul Engelmayer hat seine Verteidigung angewiesen, eine detaillierte Erklärung zu den Vorwürfen vorzulegen, die er zugeben will.

In vergleichbaren Fällen im Southern District of New York wurden lange Haftstrafen verhängt, darunter 25 Jahre für den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried im Jahr 2024.

🏛️ A post-trial schedule for Roman Storm's case has been set as federal prosecutors decide whether or not to retry the developer.#RomanStorm #TornadoCashhttps://t.co/OjMG5qk5fl — Cryptonews.com (@cryptonews) August 12, 2025

In der Zwischenzeit wartet der Mitbegründer von Tornado Cash, Roman Storm, auf sein Urteil, nachdem er wegen des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsdienstes verurteilt wurde, wobei zwei Anklagepunkte noch offen sind.