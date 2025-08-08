Donald Trump will Rentenmärkte für Krypto öffnen

Jetzt geht es Schlag auf Schlag

Noch vor ein paar Wochen geisterte ein dementsprechendes Gerücht durch die Finanzwelt, jetzt scheint es bereits Realität zu werden. Donald Trump hat wieder einmal seine Füllfeder gespitzt und möchte offenbar die US-Altersvorsorge für Kryptowährungen öffnen. Damit würde sich ein milliardenschwerer Markt für Bitcoin und Co. auftun.

Öffnung der Altersvorsorge steht bevor

Die nächste Executive Order, unterzeichnet vom US-Präsidenten, könnte den Weg dazu freimachen. Damit könnten Bitcoin und seine zahlreichen Nachfolger ihren Weg in die sogenannten 401(k)-Altersvorsorgepläne der Amerikaner finden.

Wenn es dazu kommt, stehen Kryptowährungen plötzlich enorme Chancen offen. Immerhin können die Amerikaner in diesem Rentenmarkt ihre finanzielle Vorsorge steuerfrei parken. Kryptowährungen waren bisher davon ausgeschlossen.

Die Behörden sollen den problemlosen Ablauf sicherstellen

Laut der US-Nachrichtenagentur Bloomberg möchte Donald Trump sein Arbeitsministerium anweisen, die bestehenden Richtlinien zu überarbeiten und zu ergänzen. Gleichzeitig soll die Behörde in Abstimmung mit der Börsenaufsicht und dem Finanzministerium sicherstellen, dass Kryptowährungen in Zukunft in die Altersvorsorge integriert werden können.

Dieser Schritt kann als weitere Maßnahme verstanden werden, die von Trump bereits im Wahlkampf versprochenen regulatorischen Fesseln für Kryptowährungen zu sprengen. Für die Branche ergibt sich damit die Möglichkeit, enorme Summen in Bewegung zu setzen.

Der Milliardenmarkt eröffnet gewaltige Chancen für Bitcoin und Co.

Immerhin ist der US-Rentenmarkt in diesem speziellen Segment der 401(k)-Pläne 12.500 Milliarden Dollar schwer. Selbst ein geringer Anteil an Kryptowährungen würde den Markt gehörig durcheinanderwirbeln und die Nachfrage kräftig ankurbeln.

Das wird auch die Anbieter von Bitcoin-Spot-ETFs wie BlackRock freuen. Diese gelten als einfachste Variante, um in Kryptowährungen zu investieren. Zuletzt mussten die ETFs aufgrund der angespannten Wirtschaftslage in den USA Abflüsse hinnehmen, jetzt könnte sich der Wind drehen.

Bitcoin reagierte sofort auf die Medienberichte und drehte ins Plus. In den vergangenen 24 Stunden legte die Nummer 1 der Kryptowelt um 1,76 Prozent zu und sprang auf 116.580 Dollar. In Euro übersprang Bitcoin wieder die 100.000-Euro-Marke.