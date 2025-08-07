BTC $116,585.06 1.18%
ETH $3,828.84 4.70%
SOL $170.49 1.45%
PEPE $0.000010 3.09%
SHIB $0.000012 2.08%
BNB $772.56 0.63%
DOGE $0.21 4.70%
XRP $3.05 1.82%
Cryptonews Bitcoin News

Bitcoin kämpft gegen ein schwieriges Marktumfeld

Bitcoin Bitcoin Kurs
Investoren ziehen Milliarden von den Spot-ETFs ab
Autor
Georg Steiner
Autor
Georg Steiner
Autoren Profil
Zuletzt aktualisiert am: 
Transparenz

Jede Form von Investment birgt Risiken. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr eingesetztes Kapital teilweise oder vollständig verlieren. Der Zugang zu dieser Plattform ist auf Personen beschränkt, die sich in Ländern oder Regionen befinden, wo die angebotenen Handels- und Anlageformen gesetzlich erlaubt sind. Die Nutzung unserer Dienste ist ausschließlich für Individuen vorgesehen, die nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften dazu berechtigt sind.

Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob die hier angebotenen Investmentmöglichkeiten in Ihrem Land oder Ihrer Region dem Anlegerschutz unterliegen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, eine gründliche Prüfung (Due Diligence) durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass wir möglicherweise Provisionen von den auf dieser Website präsentierten Unternehmen erhalten.

Die Wirtschaftslage in den USA trübt sich ein. Zwar zeigt die Fed weiterhin Vorsicht in der Beurteilung und möchte zunächst die Auswirkungen der Zollpolitik von Donald Trump abwarten, doch die Anzeichen mehren sich, dass man im September um eine Senkung der Leitzinsen nicht herumkommen wird.

Wirtschaftliche Turbulenzen lassen Investoren das Risiko scheuen

Bitcoin reagierte in der letzten Woche ebenfalls auf die wirtschaftlichen Turbulenzen in den USA und gab neuerlich 3 Prozent nach. Die immer neuen Kursrekorde sind vorerst vorbei, Bitcoin notiert aktuell bei 114.800 Dollar. Noch vor sieben Tagen kratzte Bitcoin an der 119.000-Dollar-Marke, doch der Aufwärtstrend scheint vorerst gestoppt zu sein.

Quelle: Coinmarketcap

Das liegt auch daran, dass Bitcoin-Wale verstärkt ihr Geld von den Bitcoin-Spot-ETFs abziehen. Diese verzeichneten zuletzt Abflüsse von mehreren Milliarden Dollar. Dazu kommt, dass der Monat August traditionell als schwacher Kryptomonat gilt. Experten rechnen daher vorerst mit einer Seitwärtsbewegung des Kurses.

Bitcoins vor Verkauf?

Die Kapitalabflüsse zeigen deutlich, dass der Markt in den USA mit einer Stagflation rechnet. Die Schwächephase der US-Wirtschaft überträgt sich damit auch auf die Kryptowährungen. Nach mehreren Tagen an Nettoabflüssen aus den ETFs scheint sich diese Einschätzung zu verfestigen.

BlackRock verspürt diesen Trend als Marktführer am stärksten, schließlich haben mehrere Wale ihre Bitcoins zu Kryptobörsen transferiert. Das deutet auf die Vorbereitung eines Verkaufs hin. Die Investoren scheuen das Risiko, kein Wunder angesichts der letzten Wirtschaftsdaten aus den USA.

Schwache Wirtschaftsdaten deuten auf Stagflation

Dort zeigt der Dienstleistungsindex ein schwaches Beschäftigungswachstum. Daneben steigen die Preise und der Handel muss die hohen Zölle auf ausländische Produkte verkraften. Dieser Mix gilt gemeinhin als Anzeichen für eine beginnende Stagflation. Doch diese gilt als Gift für Risikoanlagen wie Bitcoin.

Wirtschaftsabschwung - KI generiert

Das weckt offenbar auch jene Bitcoin-Wale auf, die ihre Bestände viele Jahre lang nicht angerührt hatten. So zeigen Daten, dass tausende Bitcoins in Bewegung geraten sind. Analysen rechnen daher vorerst mit einer Seitwärtsbewegung von Bitcoin.

Neue Impulse sind offenbar nicht vor Herbst zu erwarten. Anleger sollten daher weiterhin die US-Zollpolitik, die Stellungnahmen der US-Notenbank und die Inflationsdaten im Auge behalten.

Logo

Warum Sie Cryptonews vertrauen können

2M+

Aktive Users Monatlich

250+

Leitfäden und Bewertungen

8

Jahre auf dem Markt

70

Internationale Autoren
editors
+ 66 More
Autoren Liste

Beste Krypto ICOs

Entdecke neue Token, die sich noch im Presale befinden - Early-Stage-Picks mit Potenzial

Krypto-Marktüberblick

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,006,793,573,508
1.56
Trendige Coins

Weitere Artikel

News
SPX6900 pumpt 8,5% und sein 1000-faches Spiegelbild TOKEN6900 nähert sich $2M im ICO
Martin Schwarz
Martin Schwarz
2025-08-07 15:50:47
Finanz News
Peter Thiels Kryptobörse geht an die Börse und will 600 Millionen
Georg Steiner
Georg Steiner
2025-08-07 14:00:00
Georg Steiner
Mehr lesen
Crypto News in numbers
editors
Autoren Liste + 66 More
2M+
Aktive Users Monatlich
250+
Leitfäden und Bewertungen
8
Jahre auf dem Markt
70
Internationale Autoren