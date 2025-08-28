Die Kryptozahlung bei Spar rückt das Gebührenproblem ins Scheinwerferlicht

Das Bezahlen mit Kryptowährungen ist deutlich schneller und günstiger

Vor wenigen Wochen gab der Lebensmittelkonzern SPAR bekannt, dass man jetzt in zahlreichen Filialen von SPAR in der Schweiz seine Einkäufe auch mit Kryptowährungen bezahlen kann. 100 Filialen sollen es bereits sein, 200 weitere sind in Vorbereitung.

Schneller und günstiger

Das Tempo hat seine Gründe, schließlich profitiert der Konzern von diesen Zahlungen. Sie werden schneller abgewickelt und die Gebühren sind deutlich günstiger als bei herkömmlichen Kartenzahlungen.

Noch ist die Nachfrage gering, doch das Fundament für eine Entwicklung dieser Zahlungsmöglichkeit ist gelegt. Die Bezahlung erfolgt per Krypto-App auf dem Smartphone per QR-Code. Eine Bestätigung durch den Kunden reicht aus, um den Zahlungsvorgang abzuschließen.

Auswahl unter bis zu 100 verschiedenen Coins

Die Zahlung mit zehn verschiedenen Kryptos ist möglich, wer jedoch die App von Binance nutzt, hat die Auswahl unter 100 verschiedenen Coins. Der Händler selbst hat die Wahl, die Kryptowährungen sofort zu wechseln oder diese zu halten.

Noch hält sich die Anzahl der täglichen Zahlungen in Krypto sehr in Grenzen. Sie liegt bei rund 30 pro Tag. Für den Lebensmittelhandel zahlt sich diese Form der Zahlung allerdings aus. Die Kosten liegen bei lediglich einem Drittel der üblichen Gebühren. Doch die Konsumenten bezahlen daneben auch noch eine Gebühr. Diese liegt bei einem Prozent des Betrages.

Die Zahl der Transaktionen macht Krypto für den Handel attraktiv

Hier ist bereits die Zukunftsfähigkeit von Kryptozahlungen sichtbar. Sollte das Beispiel von SPAR auch in anderen Branchen Nachahmer finden, könnten Unternehmen so deutlich an Transaktionsgebühren sparen. Krypto garantiert schnelle Überweisungen und niedrige Gebühren, das ist für den Handel mit seinen unzähligen Transaktionen natürlich finanziell interessant.

Angesichts der noch geringen Nachfrage ist es für SPAR jetzt von Bedeutung, durchzuhalten und seine Innovation weiter zu bewerben und voranzutreiben. Die einfache Abwicklung ist jedenfalls sowohl für Kunden als auch die Filialen ein guter Grund, auf Krypto zu setzen.

Hier könnten Stablecoins eine entscheidende Rolle für den langfristigen Erfolg spielen. Schon jetzt fürchten die großen Kreditkartenunternehmen den Aufstieg der Stablecoins und versuchen diese in ihr eigenes Zahlungssystem zu integrieren. Wie immer wird am Ende der Markt entscheiden, ob die Zahlung mittels Kryptowährungen ein Erfolg wird.