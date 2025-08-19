Bei SPAR kann man jetzt mit Kryptowährungen bezahlen

Die Schweizer Supermärkte erweitern ihre Zahlungsmöglichkeiten

Der Testlauf in der bekannten Krypto-Stadt Zug verlief erfolgreich, jetzt rollt Spar Schweiz die Möglichkeit, mit Kryptowährungen zu bezahlen, in der ganzen Schweiz aus. Rund 100 Filialen haben bereits die neuen Zahlungsterminals erhalten und sind damit für Kunden gewappnet, die ihre Coins für Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs einsetzen möchten.

Demnächst sind es 140 Märkte

Doch damit ist die Umstellung noch lange nicht abgeschlossen, weitere 40 SPAR-Märkte arbeiten bereits an der Installation der neuen Pay App. Die Zahlungsmöglichkeiten in Krypto wurden mit dem Schweizer Fintech DFX.swiss erarbeitet. Gemeinsam möchte man Kryptowährungen als Zahlungsmittel im Lebensmittelhandel in der Schweiz etablieren.

Mit an Bord ist ebenfalls Binance. Die Kryptobörse will gemeinsam mit SPAR den Zugang zu dieser neuen Zahlungsmöglichkeit flächendeckend in allen SPAR-Märkten in der Schweiz einführen.

Schnell und einfach

Damit erhalten die Kunden einfachen Zugang. Dieser soll sich nicht von der Zahlung mit herkömmlichen Währungen wie Euro oder Schweizer Franken unterscheiden. Er soll ähnlich einfach funktionieren wie die Zahlung mit Debit- oder Kreditkarten.

Die Pay App ist in den SPAR-Märkten an den Zahlungsterminals installiert und kann sofort genutzt werden. Dieser Link zeigt an, wo man schon jetzt mit Kryptowährungen bei SPAR bezahlen kann. Die Karte wird laufend aktualisiert.

Scannen und freigeben

Der Ablauf ist einfach. Ein QR-Code an der Kassa zeigt an, ob die Einkäufe in diesem Markt mit Kryptowährungen bezahlt werden können. Nach dem Scannen der Einkäufe wird der Zahlungsvorgang in einer kompatiblen Wallet-App freigegeben. Die Bestätigung der Zahlung erscheint auf dem jeweiligen Endgerät, der Kunde erhält wie gewohnt einen Kassenbon.

Die Zahlung ist nicht nur in Bitcoin, sondern auch in ETH, USDC, DAI, USDT sowie im europäischen Stablecoin dEURO möglich. Natürlich können Kunden auch die Binance-App zur Zahlung ihrer Einkäufe nutzen.