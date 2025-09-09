Deutschland hat möglicherweise die Beschlagnahmung von 5 Milliarden Dollar in Bitcoin im Fall Movie2K verpasst

Deutsche Behörden haben möglicherweise mehr als 45.000 Bitcoin übersehen, die angeblich mit der nicht mehr existierenden Filmpiraterie-Website Movie2K in Verbindung stehen. Dadurch entgehen ihnen möglicherweise weitere 5 Milliarden Dollar an digitalen Assets, so ein neuer Bericht des Krypto-Analyseunternehmens Arkham.

Vor kurzem teilte Arkham mit, dass es 45.060 BTC in über 100 Wallets, die mit Movie2K verbunden sind, identifiziert hat, die noch im Leerlauf sind.

Die Plattform geht davon aus, dass die Gelder immer noch von den ursprünglichen Betreibern der Seite kontrolliert werden.

„Dies ist höchstwahrscheinlich immer noch unter der Kontrolle der Movie2K-Betreiber“, schrieb Arkham. „Es hat sich seit 2019 nicht mehr bewegt und ist auf mehr als 100 Wallets aufgeteilt.“

Die Enthüllung folgt auf die rekordverdächtige Bitcoin-Beschlagnahmung in Deutschland im Januar 2024, als die Behörden 49.858 BTC beschlagnahmten, nachdem zwei Verdächtige die Gelder im Rahmen einer Untersuchung von Movie2K freiwillig herausgegeben hatten.

Die Coins wurden später zwischen Juni und Juli für durchschnittlich 57.900 Dollar pro BTC verkauft und brachten der deutschen Regierung rund 2,8 Milliarden Dollar ein.

Damals verteidigte die Staatsanwaltschaft den Verkauf mit dem Hinweis auf deutsche Gesetze, die eine schnelle Liquidierung von volatilen Assets vorschreiben, um mögliche Verluste von 10% oder mehr zu vermeiden.

Nur wenige Monate nach dem Verkauf überschritt der Bitcoin jedoch die Marke von $100.000 und erreichte Mitte August mit $124.128 seinen Höchststand.

Zu diesem Zeitpunkt wären die zuvor verkauften Coins der Regierung über 5 Milliarden Dollar wert gewesen, was zu Kritik am Zeitpunkt der Veräußerung führte.

Jetzt, wo BTC knapp unter 111.000 Dollar gehandelt wird, deuten die Ergebnisse von Arkham darauf hin, dass weitere 4,99 Milliarden Dollar in Bitcoin möglicherweise mit demselben Fall von Piraterie verbunden sind, aber noch nicht beschlagnahmt wurden.

Entscheidend ist, dass die deutschen Behörden die von Arkham identifizierten zusätzlichen Wallets nicht anerkannt haben und dass die Coins nicht in den offiziellen Verkäufen des letzten Jahres enthalten waren.

Um den neuen Schatz zu beschlagnahmen, müssten die Staatsanwälte vor Gericht beweisen, dass es sich bei den Assets um Erträge aus Straftaten handelt, die direkt mit Movie2K in Verbindung stehen.

Selbst dann hängt die Vollstreckung davon ab, ob die privaten Schlüssel der Wallets identifiziert und unter Kontrolle gebracht werden können – eine Herausforderung, die Jahre dauern könnte, wenn sie überhaupt gelöst wird.

Bis dahin bleiben die nicht eingeforderten 5 Milliarden Dollar in Bitcoin an Ort und Stelle eingefroren, unangetastet seit den frühen Tagen des Aufstiegs der Kryptowährungen und unerreichbar für die deutschen Strafverfolgungsbehörden.

Ist Deutschland noch an Kryptowährungen interessiert?

Obwohl Deutschland von seinem Rang als viertgrößter staatlicher Bitcoin-Inhaber abgerutscht ist und die Chance verpasst hat, weitere 3 Milliarden Dollar zu verdienen, unterstützt das Land aktiv die Einführung und Regulierung von Kryptowährungen.

Nach der Verabschiedung der Verordnung Markets in Crypto Assets (MiCA) sind Krypto-Assets in Deutschland legal geworden.

Die Zahl der Krypto-Nutzer in Deutschland wird auf 27,32 Millionen geschätzt, wobei bis zu 50 % auf die GenZ und die Millennials entfallen.

Auch die institutionelle Nutzung nimmt zu. Berichten zufolge plant die Deutsche Bank, im Jahr 2026 einen Service zur Verwahrung digitaler Assets anzubieten.

Es wird erwartet, dass der Umsatz des deutschen Kryptomarktes im Jahr 2025 2,5 Milliarden Dollar und bis Ende 2026 etwa 2,9 Milliarden Dollar erreichen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,33 %.

Deutschland schafft auch eine günstige Steuerpolitik für langfristige Krypto-Inhaber.

Gewinne aus Kryptowährungen sind steuerfrei, wenn sie länger als ein Jahr gehalten werden, während kurzfristige Gewinne (weniger als ein Jahr) mit einer progressiven Einkommenssteuer von bis zu 45% belegt werden.