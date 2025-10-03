BTC $120,924.76 0.77%
Deutsche Börse macht sich für Stablecoins bereit

Der Beschluss des sogenannten Genius-Acts in den USA hat die Branche aufgeschreckt. Stablecoins erhalten seither einen regulatorischen Rahmen, der die Branche weiterentwickeln und im Finanzsystem integrieren soll.

Starökonom hatte eine Strategie gefordert

In Deutschland forderte zuletzt der Starökonom Bofinger, eine Strategie im Umgang mit Stablecoins, jetzt reagiert die Deutsche Börse. Sie will die Infrastruktur bieten, damit die Kunden Zugang zu Stablecoins erhalten.

Möglich machen soll dies der US-Anbieter Circle. Beide Unternehmen haben eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, um diesen Plan umzusetzen. Der Vorstoß kommt nicht von ungefähr, immerhin gelten Stablecoins als ein Ass im Ärmel der Kryptoindustrie.

Stablecoins drängen ins Finanzsystem

Sie sind an eine Fiat-Währung gebunden, daher entfällt das Kursrisiko. Gleichzeitig ermöglichen sie schnelle, sichere und kostengünstige Überweisungen zwischen Ländern. Das macht sie zu einer enormen Konkurrenz für herkömmliche Systeme.

Zwar wird der Markt von US-Stablecoins wie Tether dominiert, doch auch Deutschland kann bereits auf seinen ersten Stablecoin verweisen. Die Deutsche Börse möchte zukünftig die US-Stablecoins USDC und EURC von Circle auf ihrer digitalen Börse 3DX und auf Crypto Finance anbieten.

Weitere Kooperationen sind in Verhandlung

Daneben sollen die Stablecoins auch in die Wertpapierverwahrung von Clearstream eingebunden werden. Das Unternehmen gehört zur Deutschen Börse. Profitieren sollen davon vorwiegend institutionelle Kunden, wie Banken und Geldinstitute. Schon bald könnten weitere Kooperationen mit anderen Anbietern von Stablecoins folgen. Dazu ist die Deutsche Börse bereits im Gespräch mit US-Anbietern.

Schon jetzt kooperiert die Deutsche Börse mit der Commerzbank, wenn es um das Geschäft mit Kryptowährungen geht. Die Kunden können vielversprechende Kryptowährungen bei der Bank kaufen. Die Deutsche-Börse-Tochter Crypto Finance übernimmt dabei die Rolle der Verwahrung.

