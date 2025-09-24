Deutsche Bank glaubt an Bitcoin als Zentralbankreserve

Die Analyse der hauseigenen Forschungseinrichtung geht davon aus, dass Bitcoin neben Gold als Sicherheit dienen wird

Gestern veröffentlichte das Deutsche Bank Research Institute eine neue Studie, die es in sich hat. Das Forschungsinstitut der Deutschen Bank sieht deutliche Parallelen zwischen Gold und Bitcoin. Die Ökonomen rechnen daher damit, dass sich die Geschichte wiederholt.

Ist es bereits 2030 so weit?

Auch Gold war in der Vergangenheit lange umstritten, bevor es zum Wertanker der Notenbanken weltweit wurde. Eine ähnliche Entwicklung ist auch bei Bitcoin zu beobachten. Die Wirtschaftsforscher rechnen daher damit, dass Bitcoin, genau wie Gold, in die Währungsreserven der Notenbanken einziehen wird.

Der Zeithorizont für die Entwicklung ist erstaunlich kurz. Die Studie geht davon aus, dass es schon bis zum Jahr 2030, also in nur fünf Jahren, soweit sein wird. Jenen Bitcoin-Fans, die in dem digitalen Gold bereits die neue Weltleitwährung sehen, erteilen die Ökonomen allerdings eine Absage.

$120.000 am Ende des Jahres

Die Kurs Prognose für Bitcoin in dieser Studie geht davon aus, dass Bitcoin am Ende des Jahres 2025 $120.000 wert sein wird. Donald Trump wird gleich in zweifacher Hinsicht für den Erfolg von Bitcoin verantwortlich gemacht.

Einerseits habe seine Idee, eine strategische Bitcoin-Reserve anzulegen, viele Notenbanker ins Grübeln gebracht. Andererseits würde die unvorhersehbare Politik des US-Präsidenten viele Währungshüter dazu animieren, die Zusammensetzung ihrer Währungsreserven neu zu überdenken.

Die Währungshüter beginnen umzudenken

Hohe Inflationsraten, die geopolitische Instabilität und der Angriff Trumps auf die US-Notenbank Fed machen dies notwendig. Sollten die Notenbanken sich dazu entschließen, Bitcoin in ihre Reserven aufzunehmen, würde dies Vertrauen in die Kryptowährung signalisieren. So könnte Bitcoin, genau wie Gold, zu einem internationalen Finanzstandard werden.

Derzeit korrelieren Gold und Bitcoin nur in sehr geringem Ausmaß mit anderen Anlageklassen. Sie verbindet die Knappheit und die Absicherung gegen Inflation. Die Öffentlichkeit nehme Bitcoin zunehmend als Wertanlage wahr. Damit begibt sich BTC ganz klar auf die Spuren von Gold, das eine ähnliche Entwicklung durchlaufen hat.