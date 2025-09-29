Deutsche Bank: Bitcoin könnte bis 2030 zu Gold in den Bilanzen der Zentralbanken gehören

Die Vorhersage kommt inmitten eines starken Anstiegs der geopolitischen und monetären Verschiebungen, wobei sowohl Bitcoin als auch Gold eine neue Nachfrage erfahren.

Nach Ansicht der Analysten der Deutschen Bank könnte Bitcoin schon bald neben Gold als Reservewährung in den Bilanzen der Zentralbanken auftauchen, da die Bemühungen um eine Neugestaltung des globalen Finanzsystems an Dynamik gewinnen.

Wichtigste Erkenntnisse: Laut der Deutschen Bank könnte Bitcoin bis 2030 neben Gold in den Bilanzen der Zentralbanken stehen.

Trumps strategischer Plan für Bitcoin-Reserven heizt die Debatte über den Einsatz von Bitcoin in Institutionen erneut an.

Die niedrige Korrelation von Bitcoin zu traditionellen Vermögenswerten stärkt seine Eignung als langfristiger Wertaufbewahrer.

Deutsche Bank: Trumps Bitcoin-Reserve-Plan entfacht die Debatte über die Einführung von Zentralbanken

Marion Laboure, Analystin beim Research Institute der Deutschen Bank, sagte, dass die Entscheidung der Trump-Administration, Anfang des Jahres eine strategische Bitcoin-Reserve in den USA einzurichten, „das Argument für die Zentralbanken, Bitcoin als Reservewährung zu halten, neu entfacht“.

In einer Notiz, die von CNBC eingesehen wurde, fügte sie hinzu: „Wir kommen zu dem Schluss, dass sowohl Gold als auch Bitcoin bis 2030 in den Bilanzen der Zentralbanken koexistieren können.“

Der Bitcoin-Kurs stieg im letzten Monat auf über 124.000 $, bevor er wieder zurückging, da die Händler die geldpolitischen Maßnahmen der USA verdauen und sich auf weitere Volatilität im Vorfeld der Wahlen 2026 einstellen.

In der Zwischenzeit ist Gold auf ein Rekordhoch von über $3.700 pro Unze gestiegen und hat damit seine Marktkapitalisierung auf über $25 Billionen gesteigert. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin liegt derzeit bei über $2,3 Billionen.

Der Erlass der Trump-Administration vom März, in dem die Einrichtung einer Bitcoin-Reserve gefordert wird, markiert einen wichtigen politischen Wandel.

Auch wenn die Details noch begrenzt sind, sagte US-Finanzminister Scott Bessent, dass die Regierung „haushaltsneutrale Wege“ zum Aufbau der Reserve einschlagen werde.

„Der Bitcoin, der schließlich an die Bundesregierung abgetreten wurde, bildet die Grundlage der strategischen Bitcoin-Reserve“, sagte Bessent.

Die Idee, Bitcoin in die Reserven der Zentralbanken aufzunehmen, erinnert an frühere Strategien mit Gold.

In einem kürzlich erschienenen Forschungsbericht der Federal Reserve wurde hervorgehoben, dass eine Neubewertung der US-Goldbestände deren Buchwert von 11 Mrd. USD auf 750 Mrd. USD erhöhen könnte – ein Präzedenzfall, der auf Kryptowährungen ausgedehnt werden könnte.

Laboure merkte an, dass Bitcoin aufgrund seiner geringen Korrelation mit traditionellen Vermögenswerten ähnliche Wertaufbewahrungseigenschaften wie Gold aufweist, was ihn für Institutionen interessant macht.

„Bitcoin hat außerdem das Potenzial, sowohl ein Investment als auch ein Konsumgut zu sein“, schrieb sie. “Dies erklärt, warum die Korrelation zwischen Aktien und Bitcoin steigen kann, wenn diese sich stark erholen.

Hex Trust CEO: US-Banken werden bald Bitcoin-Dienstleistungen anbieten

Der CEO von Hex Trust, Alessio Quaglini, glaubt, dass die US-Banken kurz davor stehen, Bitcoin in den Mainstream zu bringen, sofern die Regulierungsbehörden Klarheit schaffen.

Er sagt voraus, dass die meisten amerikanischen Banken innerhalb weniger Monate Verwahrungs-, Handels- und Einlagenservices für Bitcoin anbieten werden und bezeichnet die US-Regulierung als „globalen Maßstab“ für die institutionelle Einführung.

Hex Trust wurde 2018 gegründet und bietet Institutionen in Asien, dem Nahen Osten und Europa Krypto-Verwahrungs-, Handels-, Kredit- und Einsatzdienste an.

Mit mehr als 200 Mitarbeitern und einer Million Endnutzer über B2B-Geschäfte strebt das Unternehmen bis 2025 einen Umsatz von 20 Millionen Dollar an und erwägt einen zukünftigen Börsengang.

Quaglini sieht in Stablecoins auch eine disruptive Kraft, die möglicherweise das SWIFT-System für grenzüberschreitende Zahlungen ersetzen könnte.

Im Gegensatz zu in den USA börsennotierten Kryptounternehmen, die auf den Handel mit Privatkunden setzen, konzentriert sich die Strategie von Hex Trust auf die Bereitstellung von Infrastruktur für Institutionen und vermeidet eine direkte Abhängigkeit von der Volatilität des Kryptomarktes.